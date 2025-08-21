El alcalde de Noblejas, en huelga de hambre para reclamar a Page un instituto, asegura que su lucha "la seguirán otros"

TOLEDO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez, que el pasado lunes inició una huelga de hambre para reclamar al presidente, Emiliano García-Page, la construcción de un Instituto de Educación Secundaria que su Ejecutivo había comprometido en la localidad, ha asegurado que, aunque abandonará el ayuno "cuando ya no tenga fuerza ni para decir una palabra", su lucha "la seguirán otros".

"Esto no va a parar", ha dicho el regidor del municipio toledano a través de un vídeo difundido a los medios de comunicación este pasado miércoles, en su tercer día de huelga. Recogido por Europa Press, en él presume de que su iniciativa supone "un modelo nuevo de lucha".

Y es que Jiménez, que se declara, "cansado, pero la con fuerza suficiente para seguir luchando y conseguir el objetivo" que se ha propuesto, se ha mostrado convencido de que su pelea tendrá continuidad, vaticinando "una batalla larga".

"Cuando una persona hace el máximo sacrificio por una idea, hay mucha gente que quiere continuarla. Esta batalla va a ser larga, y la guerra aún más larga, porque no acaba nunca", ha advertido el primer edil noblejano, que ha añadido que aunque el Gobierno regional no ceda y construya el instituto reclamado, "los hitos de esta batalla van a quedar en la historia de Noblejas".

"Noblejas llegará a las elecciones y responderá. No votará a su enemigo principal, que ahora mismo es Emiliano García Page", ha dicho Jiménez, que el pasado martes, en la rueda de prensa que ofreció, pidió a sus vecinos que hiciesen "lo mismo que Felipe González", que votasen en blanco para no apoyar directamente al PSOE.

Tras asegurar que no espera respuesta del Ejecutivo regional y que, en caso de que la haya, será "negativa", el alcalde de Noblejas ha defendido que su protesta en forma de ayuno está siendo un éxito, gracias a la difusión que de ella están haciendo los medios de comunicación.

"Ha trascendido fronteras y ha llegado hasta Alemania, a través del Zeitung", ha presumido Jiménez, que se ha mostrado muy agradecido con el apoyo tanto mediático como personal que está recibiendo.