El alcalde de Noblejas persiste en su huelga de hambre y anuncia movilizaciones en Toledo: "Habrá instituto"

TOLEDO 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Noblejas (Toledo), el socialista Agustín Jiménez, persistirá en su huelga de hambre --hoy se cumplen cinco días-- para reclamar la construcción de un Instituto de Educación Secundaria en la localidad a pesar de que su médico le ha aconsejado parar.

De su lado, el teniente de alcalde del municipio, Ángel Antonio Luengo, ha anunciado concentraciones y movilizaciones frente a la Consejería de Educación y frente a la sede de la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha "para que sepan que no nos vamos a rendir, que no vamos a parar y que esto no es una lucha perdida". "La lucha continúa", ha subrayado en la rueda de prensa convocada este viernes en Noblejas.

Una rueda de prensa, donde el alcalde de Noblejas ha afirmado que "aquí no hay ni héroes ni villanos", admitiendo que lo suyo es "al fin y al cabo una huelga de hambre burguesa", ya que huelga de hambre es "lo que pasan y sufren los niños, las mujeres y los hombres en Sudán, en el Congo, en Palestina, en Gaza, en Mali y en tantos aquellos territorios de donde huyen miles y miles de seres humanos".

El regidor socialista ha dicho que de momento no va a hacer caso a su médico. "Él quiere llevarme al hospital, allí nos veremos", ha respondido Jiménez al facultativo Juan José Rodríguez Sendín que viene siguiendo desde el inicio de la huelga el estado de salud del alcalde. Precisamente, el médico ha afirmado que el alcalde de 76 años está "débil" y que ha perdido cuatro kilos y que si no para la huelga de hambre los daños que pueden producirse "son irreversibles".

El alcalde de Noblejas ha aprovechado su comparecencia para, "a la vista de todas estas golferías", que se están produciendo estos días, pedir que en cuanto las Cortes de España aprueben el nuevo estatuto de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page que, que "tan ufano está en pedir adelanto electoral", adelante sus elecciones y "vemos lo que piensan de él los ciudadanos de Castilla-La Mancha".

El alcalde rápidamente ha cedido la palabra a su teniente de alcalde, ya que ha admitido no encontrarse con muchas fuerzas. Ha sido su compañero de equipo de Gobierno quien ha hecho un repaso por esta reivindicación que se remonta a hace diecisiete años, con la petición de terrenos municipales que solicitó la Junta de Comunidades al ayuntamiento en 2008, para la construcción del Instituto de Educación Secundaria, y que posteriormente fue aprobado en 2011 por el gobierno presidido por José María Barreda.

Tras desvelar una secuencia de conversaciones por whatsapp con el anterior consejero de Educación, Ángel Felpeto, el teniente de alcalde ha defendido que "la voluntad política de la Junta siempre fue hacer el instituto en Noblejas". "¿Por qué iba un consejero, una vez cesado, a trabajar de la mano de nuestro ayuntamiento de forma leal, responsable y con rigor, si no es porque no había ninguna duda, ni tacha jurídica, ni legal, ni técnica?", en relación a Felpeto.

"Han mentido. Están mintiendo. Como también mienten a miles de socialistas en nuestra región y a cuantos compran su conciencia con cargos y nóminas. Han construido un falso relato en torno a Noblejas.

Han querido indisponernos con alcaldes y alcaldesas, con concejales y concejalas y hoy ha quedado demostrado para siempre la falacia de quienes sólo admiten la crítica más feroz cuando son ellos quienes la profieren, pero nunca lo acepta cuando la reciben".

"MENTIRAS" Y PETICIÓN DE DIMISIONES

Según ha apuntado, Noblejas no se merece "ni una mentira más", por lo que en nombre del alcalde y de su gobierno municipal ha pedido la dimisión del delegado provincial de Educación "por mentir". Una dimisión que han extendido a la consejera portavoz y al consejero de Educación "por mentir", ha apostillado el teniente de alcalde.

Ha sido en este punto, en el que ha anunciado concentraciones y movilizaciones frente a la Consejería de Educación y frente a la sede de la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha "para que sepan que no nos vamos a rendir, que no vamos a parar y que esto no es una lucha perdida, que la lucha continúa".

Y, ha dicho, "si tenemos que irnos a los tribunales a denunciar que el patrimonio municipal de los ciudadanos de Noblejas es sagrado porque con nuestro esfuerzo y nuestro dinero lo construimos y que los perjuicios patrimoniales generados por este ejercicio de sectarismo, créanme, no se va a olvidar fácilmente, lo haremos".

"En Noblejas habrá instituto, con Page o sin Page", ha remachado Ángel Antonio Luengo, quien ha añadido que el Ayuntamiento de Noblejas cuenta con "el apoyo sincero, leal y discreto" del Gobierno de España. "Ese apoyo será el suelo para seguir sosteniendo esta justa reivindicación, con inteligencia y con muchísima perseverancia".

Finalmente, ha advertido de que "si no hay rectificación", Noblejas pedirá la dimisión del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page". "Os puedo asegurar, vecinos y vecinas, que estamos unidos. Y os puedo asegurar que ellos no lo están. Noblejas, una vez más, ha ganado. El relato es el nuestro, el silencio es el suyo. Y hoy estamos mucho más cerca de que Noblejas tenga el Instituto de Educación Secundaria", ha zanjado.