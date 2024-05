Alcalde de Puertollano, que no confirma que Junta aporte dinero para acabar el Bosque, apela a "lealtad institucional"

El PSOE reafirma el compromiso de la Junta y arremete contra el alcalde por "incumplir promesas"



PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 28 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Puertollano (Ciudad Real), Miguel Ángel Ruiz, ha afirmado que a día de hoy "no puede confirmar" que la Junta de Comunidades vaya a aportar todo el dinero necesario para la remodelación global del parking subterráneo y del Paseo del Bosque de Puertollano, tal y como estaba previsto en el convenio firmado con el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Diputación de Ciudad Real.

De ahí que haya apelado a la "lealtad institucional" del presidente regional, Emiliano García-Page, para que haga efectivo su compromiso.

"Estoy esperando todavía a que llegue el dinero", ha afirmado el primer edil este martes en declaraciones a los periodistas durante un acto electoral en la sede del PP de Puertollano.

En este sentido, Miguel Ángel Ruiz ha asegurado que sigue esperando a una reunión con el presidente de la Junta de Comunidades para que confirme si aportará el dinero necesario, ya que de lo contrario, ha avanzado, el Ayuntamiento de Puertollano "tendrá que acudir a un préstamo" para ejecutar unas obras que considera "prioritarias".

El primer edil se ha reafirmado en su compromiso de que las obras deben iniciarse en esta legislatura, pero deben contar con la financiación necesaria.

En este sentido ha detallado que, tras la revisión de precios por el aumento de las materias primas y del material, el coste del proyecto se elevará aproximadamente en un 30%, lo que aumentará el presupuesto desde los 4,2 millones iniciales a los 8 millones de euros.

En todo caso, el alcalde ha avanzado que el proyecto de obra para la reparación del forjado del parking subterráneo ya ha sido entregado por la empresa, y que, consecuentemente, el Ayuntamiento se pondrá a trabajar "inmediatamente" para preparar el pliego de licitación de esta obra, un expediente que se tramitará de forma paralela al proyecto de licitación de las obras en superficie.

De su lado, y preguntada por este particular por los periodistas, la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Puertollano, Esther Mora, se ha reafirmado en el compromiso de la Junta de que aportará los 4,2 millones de euros iniciales comprometidos para la ejecución de la obra, aunque ha lamentado que "después de un año, las obras del Paseo del Bosque no hayan avanzado", lo que, a su juicio, demuestra que "no se han cumplido" las promesas del alcalde, quien en su momento aseguraba que iba a cometer la reforma del Bosque "con menos dinero y en menos tiempo".