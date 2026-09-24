Alcalde Puertollano pedirá explicaciones a concejal de Deportes tras supuesto uso de una piscina municipal como "garaje"

El alcalde de Puertollano (Ciudad Real), Miguel Ángel Ruiz - AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 24 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Puertollano (Ciudad Real), Miguel Ángel Ruiz, ha asegurado que pedirá explicaciones al concejal de Obras, Mantenimiento y Deportes, Javier Trujillo, después de que un medio digital publicara este jueves que el edil estaciona "de forma habitual" su vehículo particular dentro de las instalaciones de la piscina municipal María Luisa Cabañero, en pleno centro de la ciudad.

El regidor ha realizado estas declaraciones durante el turno de ruegos y preguntas del Pleno municipal, en respuesta a las cuestiones planteadas por los tres grupos de la oposición, PSOE, Vox e IU, sobre este asunto.

"No existe ninguna autorización municipal para aparcar de forma particular en ninguna instalación del Ayuntamiento", ha afirmado el alcalde, quien ha asegurado desconocer si el edil "ha dejado ahí su vehículo puntualmente para realizar gestiones o visitas de trabajo al complejo". "Se le pedirá la oportuna explicación", ha zanjado Ruiz, quien ha insistido que, como alcalde, no ha autorizado a ningún concejal ni empleado público a utilizar una dependencia municipal como "aparcamiento privado", si bien ha matizado que "cuestión distinta" sería el estacionamiento puntual por motivos de representación o inspección de obras.

El diario 'El Plural Castilla-La Mancha' ha publicado una fotografía facilitada por vecinos de la zona en los que se observa el vehículo particular del edil estacionado dentro del recinto municipal, a escasos metros de su domicilio y rodeado de plazas de estacionamiento controlado por zona azul, y asegura que tiene más imágenes y vídeos de las mismas circunstancias en distintos momentos. El complejo María Luisa Cabañero depende precisamente del área de Deportes que dirige el propio Trujillo, que también ostenta las competencias de Obras y Mantenimiento.

El primero en abordar el asunto en el pleno ha sido el portavoz de IU, Jesús Manchón, quien trasladó al edil de Deportes la información publicada sobre el uso de una instalación municipal como garaje particular. Manchón precisó que "no iba a pedir su dimisión por ello", pero defendió que el Pleno es "el lugar adecuado" para que ofrezca algún tipo de explicación, sin ánimo de "hacer sangre".

El portavoz de Vox, Félix Canal, se ha sumado a la petición y ha coincidido en que lo más oportuno es dar al concejal la oportunidad de explicarse antes de realizar valoraciones sobre lo sucedido.

EL PSOE EXIGE "RESPONSABILIDADES"

Por su parte, tanto en el pleno como en un comunicado posterior, el Grupo Municipal Socialista ha exigido responsabilidades al alcalde de la localidad, Miguel Ángel Ruiz. Para esta formación, el edil estaría utilizando esta instalación municipal como "garaje particular" con el fin de evitar el pago de la zona azul o el alquiler de una plaza de aparcamiento en la zona céntrica de la ciudad. Desde el PSOE califican este hecho como un "abuso inaceptable" y una "prueba irrefutable de abuso de poder" por parte de un responsable público que percibe una retribución bruta anual de 36.773 euros procedentes del dinero público.

A raíz de esta situación, el Grupo Socialista ha trasladado una batería de preguntas al Pleno municipal para pedir explicaciones al equipo de Gobierno. En concreto, solicitan aclarar quién autorizó el uso particular de la piscina, desde cuándo y bajo qué resolución o expediente legal; si el aparcamiento se realiza de forma gratuita o tiene algún coste para el concejal; y si cualquier vecino de Puertollano podría utilizar las instalaciones públicas en las mismas condiciones.

Asimismo, han interpelado directamente al regidor para que aclare si, en caso de no existir autorización previa, "asumirá la responsabilidad política correspondiente" o si adoptará medidas contra el edil de Obras. "Puertollano no merece un Gobierno local que confunda las dependencias municipales con su cortijo ni que use los bienes públicos de todos y todas para obtener privilegios e intereses personales", han aseverado desde la agrupación.