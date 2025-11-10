Alcalde Talavera remarca que se ampliará la estación del AVE y PSOE dice que supondrá expropiaciones

TOLEDO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha destacado que ahora es "cuando por fin se están dando pasos para que el AVE esté en 2030 y para que la electrificación de las vías lo estén en el horizonte 2027-2028". La estación, ha reiterado, "se ha conseguido que permanezca en la ciudad y se amplíe y mejore".

Así se ha pronunciado tras la Comisión de Seguimiento del AVE, que ha presidido con el concejal de Urbanismo, Benedicto García, y donde ha dado cuenta de la última reunión mantenida con el Secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, que visitó Talavera el pasado mes.

Los grupos municipales han podido conocer todos los avances de este proyecto, y los servicios técnicos están trabajando en la integración del tren de alta velocidad a su paso por Talavera de la Reina, "buscando la alternativa más idónea para conseguir la mayor permeabilidad al paso del tren en la ciudad".

Además de la buena noticia que supone la electrificación de las vías en los años 2027-2028, se suma que antes de 2030 estará lista la conexión con Navalmoral de la Mata y en el 2030 con Madrid, "algo que ha confirmado Europa".

El alcalde ha dejado claro que ha conseguido el compromiso del Ministerio para que Talavera cuente con trenes lanzadera a Madrid.

"Hemos luchado para que la estación se ubique en el mismo sitio", como así va a ser y también se va a ampliar y a renovar, y el Ministerio se ha comprometido a ampliar a 6 kilómetros el ámbito de actuación lo que beneficiará a la permeabilidad de la ciudad "para que no quede partida".

José Julián Gregorio ha explicado que en la pasada legislatura el gobierno del PSOE convocó la comisión de seguimiento del AVE en enero de 2021, "y hasta que finalizó la legislatura no hicieron nada; es ahora cuando se está trabajando" y buscando la mejor solución para Talavera.

Sobre el soterramiento, José Julián Gregorio ha dejado claro que quien "tiró la toalla" fue el PSOE cuando gobernaba Agustina García porque el concejal socialista José Antonio Carrillo, cuando se estaba elaborando el estudio informativo del año 2020-2021, dijo que "lo que le interesaba era que viniera el AVE".

Sí ha recordado que el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, "ha dicho que no va haber más soterramientos ni va a poner dinero para ello".

"Como alcalde quiero que venga el tren de alta velocidad y que venga el tren electrificado y por eso tendré que trabajar para buscar la mejor viabilidad para su integración en la ciudad".

Lo que ha dejado claro es que "no se va a negar en rotundo para que el ministerio lleve el tren a 7 kilómetros de la ciudad como ha pasado en Cuenca o en Guadalajara y en tantas ciudades de España".

El alcalde ha asegurado no entender cómo los concejales de PSOE "mienten a la opinión pública" con la llegada de la alta velocidad. En 2034 va a llegar a Portugal como ha certificado Europa, pero a Talavera en 2030.

PSOE: "MÁS DUDAS E INCERTIDUMBRE"

De su lado, el concejal del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Carrillo, ha asegurado que el alcalde ha generado "más dudas y más incertidumbre" sobre la llegada del AVE tras la Comisión de Seguimiento celebrada esta mañana en el Ayuntamiento.

Carrillo ha mostrado así su preocupación sobre los plazos, que "sitúan la llegada de la alta velocidad en 2034, y sobre el aumento de la integración a seis kilómetros, lo que el propio Gobierno ha afirmado que conllevará expropiaciones y afecciones tanto a las viviendas como a los barrios colindantes".

Una reunión "vacía de iniciativas, de proyectos, de planos e incluso de palabras de la que todo lo que traemos es un folio en blanco", ha informado Carrillo, quien ha destacado que Talavera "ha dejado de ser un agente que decida para ser un agente de escuchas" en lo que se refiere a cómo llegará el AVE a Talavera.

"Hoy la Comisión nos deja más preocupados porque no se nos ha facilitado ni un solo plano, ni una sola imagen, ni un solo documento donde podamos ver cómo entra y cómo sale el AVE a su paso por Talavera", han afirmado los socialistas, quienes critican que "el alcalde ha dejado todo en manos del Ministerio porque dicen están pidiendo todo pero no tenemos nada".

Carrillo ha lamentado que lo único que ha quedado claro es que la alta velocidad llegará a Talavera como quiera el Ministerio de Transportes, no como decida la ciudad. "Esto es inadmisible", ha destacado, puesto que "se trata de un asunto esencial para el futuro de la ciudad" y por lo tanto el alcalde no puede seguir echando balones fuera. "Es la ciudad y es su Ayuntamiento quienes deben decidir cómo se integra esta infraestructura, no un despacho en Madrid", ha subrayado.

Así, ha afirmado que el alcalde "ha pasado de ser el más reivindicativo, cuando hace años se ponía detrás un contador en el que marcaba el retraso de la llegada del AVE, a ser el más complaciente al aceptar sin objeciones todo lo que plantea el Ministerio".

"Tenemos un alcalde que es pobre hasta para pedir porque se ha dado por satisfecho con elementos que ya estaban en el proyecto original, como la ubicación de la estación, los trenes lanzadera o la electrificación de la vía, en lugar de defender la mejor integración posible para la ciudad", ha añadido.