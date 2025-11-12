Alcalde Tomelloso dice que no ha dicho que proyecto de planta biometano sea prioritario sino que competencia es de Junta

CIUDAD REAL, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tomelloso, Javier Navarro, ha aclarado que "nunca" ha dicho que el proyecto para la construcción de una planta de biometano por parte de una empresa privada en el municipio "haya sido declarado prioritario" sino que "es la Junta quien lo tiene que declarar si la empresa así lo solicita".

Así se ha pronunciado Navarro después de que este miércoles la delegada de la Junta en la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández, haya aseverado que al Gobierno regional "no ha llegado ninguna petición de solicitud ni de proyecto prioritario por parte de ninguna planta de biometano en Tomelloso".

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tomelloso lamenta "profundamente" las declaraciones efectuadas por Blanca Fernández, en relación con el proyecto de planta de biometano que una empresa privada estudia implantar en el municipio.

El alcalde, Javier Navarro, ha manifestado que "la señora Fernández falta a la verdad cuando afirma que el alcalde ha dicho que el proyecto está declarado prioritario". "Eso es rotundamente falso".

Según ha aclarado, en ningún momento se ha afirmado tal cosa: "Lo que hemos dicho, y seguiremos diciendo, es que, si la empresa decide solicitarlo, es la Junta de Comunidades quien tiene la competencia para otorgar o no esa declaración, de acuerdo con lo previsto en la Ley 5/2020, de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha, y en la orden autonómica de septiembre de 2024 que establece las plantas de biometano como proyectos prioritarios".

Navarro ha añadido que "resulta preocupante que una delegada del Gobierno regional desconozca la propia normativa de la Junta que representa, al punto de confundir una posibilidad legal con una afirmación que nunca se ha producido".