Alcalde de Valdepeñas llama a los productores de la DO a alcanzar un pacto "de paz" ante el "estancamiento" de la marca

CIUDAD REAL, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, se ha reunido con una treintena de agricultores de la localidad, entre los que se encontraban los sindicatos agrarios COAG, UPA, Asaja, Avicoval, además de Cooperativas Agro-alimentarias, sector al que ha pedido alcanzar un pacto en "una mesa de paz" de cara a solventar los conflictos internos dentro de la DO Valdepeñas.

Según ha apuntado, se ha abordado en la cita la posibilidad de crear un nuevo sindicato con los agricultores acogidos a la DO "para intentar recuperar la Interprofesión por lo que tiene de poder adquisitivo a la hora de poder difundir el trabajo del Consejo Regulador teniendo acceso a subvenciones europeas", ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Para poner solución al "estancamiento" en la DO, ha reclamado esa mesa de paz "donde se vuelvan a sentar todos los agentes que no consiguieron seguir adelante para recuperar no solo el tiempo perdido sino ganar un tiempo de futuro".