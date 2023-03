Alcaldes de C-LM coinciden en que entidades locales están mal financiadas y eso supone un "lastre" para ayuntamientos

TOLEDO, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de Guadalajara, Alcázar de San Juan e Illescas han coincidido en que los ayuntamientos españoles están mal financiados por el Estado y han considerado que esa circunstancia ha supuesto un "lastre" para las entidades locales que, han recordado, cargan con competencias que no son suyas sin la adecuada dotación económica.

Así se han pronunciado la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor; el primer edil de Guadalajara, Alberto Rojo; y el alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño, durante su participación en el II Foro Económico Español de Castilla-La Mancha organizado en Toledo por El Español-El Digital de Castilla-La Mancha.

En primer lugar, Melchor ha asegurado que los ayuntamientos tienen "poca autonomía financiera", un "mal endémico" que les ataca "desde hace muchísimo tiempo" pero que, ha defendido, no les ha impedido prestar a los vecinos "todos esos servicios imprescindibles".

Melchor ha criticado que la descentralización no puede darse "sin recursos" a pesar de que ve "muy útil" que los ayuntamientos presten la mayor cantidad de servicios a los ciudadanos. "A la gente no le importa de quién son las competencias, lo que quiere son soluciones y los que más cerca estamos somos la Administración local", ha expresado.

Además, la alcaldesa alcazareña ha asegurado que los ayuntamientos tienen unos "presupuestos cautivos", una expresión a la que se han sumado también Rojo y Tofiño, ya que "aún dando todos los años superávit" tienen que financiar servicios ordinarios con recursos extraordinarios. "Prácticamente el capítulo 1 y 2 se llevan el 70 por ciento de todo lo que ingresamos", ha dicho sobre los presupuestos.

De otro lado, ha puesto el énfasis en cómo los fondos europeos están llegando a su ayuntamiento y están permitiendo poner en marcha "muchos proyectos" que tenían "en el cajón".

ROJO PIDE "DETERMINACIÓN" PARA HACER CAMBIOS

De su lado, el alcalde guadalajareño ha coincidido con Melchor en que la financiación a los ayuntamientos "necesita mejorar". "Estamos en un momento en que tenemos que tomar decisiones importantes y, aunque parezca algo manido, hay que afrontarlo con determinación", ha enfatizado.

Rojo ha puesto el acento en que hay que marcar el marco competencial de las entidades locales, ya que en su opinión el desarrollo económico y social de España en los últimos 40 años se debe en buena medida a la descentralización de competencias, por lo que ha llegado "el momento de marcar perfectamente el estado competencial" de cada administración.

El alcalde de Guadalajara ha comentado que su ciudad ha pasado en cuatro años de contar con un presupuesto de 70 millones a tener uno de casi 90 millones, algo basado en el aumento del desarrollo empresarial de la ciudad, pero ha admitido que esto es "una coyuntura" y que "hay que preocuparse del conjunto de los municipios".

Alberto Rojo ha aprovechado también para recordar que, aunque los ayuntamientos tienen que estar "siempre dando la talla", la legislatura está siendo "la más compleja de la historia reciente de España". "Está siendo duro, pero es fundamental ayudar y hemos tenido que tirar de ingenio en momentos complicados", ha abundado.

UNA SITUACIÓN QUE "HA IDO A PEOR"

Mientras, José Manuel Tofiño ha pedido no buscar palabras que sirvan para "enmascarar" que los municipios "claramente" no reciben la financiación adecuada. "Yo llevo desde 1991 y en estos años no solo no ha cambiado nada sino que ha ido a peor", ha esgrimido, apuntando que para invertir, a los ayuntamientos únicamente les queda la opción de generar un remanente "en épocas de vacas gordas", para tener un equilibrio en las de vacas flacas.

Sin embargo, ha contrapuesto, los ayuntamientos tienen "una salud financiera envidiable" con un superávit "por encima de otras administraciones", por lo que cree que los servicios públicos tendrán que ser sostenidos en su "inmensa mayoría" con recursos propios.

Para el alcalde illescano, la crisis generada por la pandemia y la guerra de Ucrania ha sido "sin lugar a dudas" más dura que la crisis financiera de 2008, ya que "ha afectado más a las personas", y no ha querido olvidar otros sucesos como el temporal 'Filomena' que, ha asegurado, "ha costado muchísimo dinero".

Para él también esta ha sido una legislatura "muy complicada" en la que los problemas han incidido más en las personas más desfavorecidas, una situación ante la que los ayuntamientos están, ha aseverado, "a pie de obra".

ALBACETE, CIUDAD INTELIGENTE

Tras esta charla entre Tofiño, Rojo y Melchor, ha tenido lugar en el Foro Económico Español otra conversación con el alcalde de Albacete, Emilio Sáez, que ha explicado cómo el Consistorio albaceteño ha aprovechado los fondos europeos Edusi para diseñar toda su estrategia de ciudad inteligente.

Una estrategia que ha comportado, entre otros avances que ha citado el alcalde, el aprovechamiento de la tecnología para la recogida de residuos, la gestión de las plazas de aparcamiento o la creación de una tarjeta ciudadana que está "a punto" de ver la luz y que servirá para múltiples acciones en la ciudad como subir al autobús, entrar en los párquines o comprar entradas para cines y museos.

Además, Sáez ha aprovechado para hablar de otras cuestiones importantes para la ciudad, como la plataforma intermodal, una iniciativa que "lleva mucho tiempo generando expectativas" y que, a su juicio, va a servir para "cambiar significativamente" a Albacete en empleo y empresas y que eso, a su vez, sirva para afianzar a nuevas familias que lleguen a residir a la ciudad.

De igual modo, ha puesto énfasis en otros avances que ha tenido Albacete a lo largo de la legislatura, como la peatonalización del centro de la ciudad, la creación del Centro de Interpretación del Agua o la apuesta por el turismo deportivo, congresual o cultural; y ha recordado que hay otros proyectos a futuro como intentar obtener el reconocimiento como Ciudad Creativa por la Unesco o que esta misma organización considere al Teatro Circo como Patrimonio de la Humanidad.