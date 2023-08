La alcaldesa de Guadalajara apunta que la aplicación del servicio de grúa municipal está pendiente de un informe todavía

GUADALAJARA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, se ha pronunciado en torno a la amenaza de huelga anunciada desde UGT en el servicio de grúa durante las fiestas de Guadalajara --concretamente entre los días 3 y 18 de septiembre--, a raíz de que, pese a que el 28 de abril se aprobó la municipalización del servicio, aún no se ha materializado la misma, y ha señalado que en estos momentos están pendientes de un informe por parte de los técnicos municipales, algo que, según ella, saben ya los trabajadores que prestan este servicio.

"Esta decisión de toma el 28 de abril. El anterior equipo de Gobierno de Alberto Rojo se va en junio y el servicio de la grúa continua como está, con lo cual, no estarían todos los informes que tenían que estar", ha remarcado a preguntas de los periodistas en rueda de prensa.

Los trabajadores que realizan este servicio han anunciado huelga entre los días 3 y 18 de septiembre si el actual equipo de Gobierno no aplica ya el acuerdo que se adoptó en abril de este año, cuando todavía estaba al frente el anterior gobierno de coalición entre PSOE y CS.

En esta línea, Ana Guarinos ha señalado que, en función de lo que diga ese informe sobre el servicio de la grúa, se tomará una decisión en uno u otro sentido. "Mientras el informe no exista, no podemos tomar ninguna decisión", ha precisado.

Pero si bien los trabajadores aseguraban días atrás la existencia de un informe de viabilidad del servicio, la regidora ha aclarado que "si dicho informe fuera el único que hace falta, el anterior equipo de Gobierno hubiera tenido tiempo desde el pasado 28 de abril para poner en marcha este servicio". "Algo faltará para que la decisión no se haya tomado", ha abundado, insistiendo en que es en esa fase en la que se encuentran ahora.

Ha apuntado que ellos se han encontrado con un procedimiento y un expediente que no estaba concluido y que ahora tratarán de concluir de la mejor manera posible, con la menor conflictividad y con todos los informes necesarios, que cuando llegaron "no estaban, no existían".