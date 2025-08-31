Alcaldesa de La Puebla pide a PSOE y Vox "escuchar al pueblo" y apoyar que el Festival Celestina sea de Interés Nacional

La directora del certamen pide a los representantes municipales sacarlo "del debate político" y "seguir defendiendo un sueño"

LA PUEBLA DE MONTALBÁN (TOLEDO), 31 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de la Puebla de Montalbán, Soledad de Frutos, ha pedido a los grupos municipales de PSOE y Vox que "escuchen al pueblo" que pide avanzar para que el Festival de la Celestina, que desde hace 27 años celebra este municipio toledano, sea declarado de Interés Turístico Nacional.

En declaraciones a Europa Press, la regidora poblana reaccionaba de este modo después de que el pasado viernes, en el pleno del Consistorio, PSOE y Vox rechazasen el expediente para que el festival con el que municipio rinde homenaje a la obra de Fernando de Rojas, su vecino más universal, alcance reconocimiento nacional.

"Entiendo que el pueblo lo pide. Tenemos que estar con ellos", ha defendido la regidora, que ha asegurado que el expediente requerido por el Ministerio de Cultura está totalmente completo, porque reúne "con creces" cada uno de los requisitos.

"Quizá lo más difícil para un municipio de 8.000 habitantes son los impactos nacionales y los hemos superado, gracias a los medios de comunicación que nos estáis apoyando", ha dicho De Frutos, que confiaba en que la aprobación en el pleno del Consistorio, que pide Cultura, iba a ser fácil, pero "ha fallado".

"Tenemos que oír a los que nos votan, a la gente a la que representamos", ha pedido la alcaldesa a PSOE, que votó en contra alegando que el expediente estaba incompleto, y a Vox, que justificó su rechazo en que las calles del municipio "están sucias".

Sobre la posibilidad de que el equipo de Gobierno modifique algo en dicho expediente para así ganar la confianza de los grupos de la oposición, De Frutos ha insistido en que no hay nada que hacer porque "ya se cumple punto por punto la orden ministerial", añadiendo que el festival tiene arraigo y cuenta con la implicación del pueblo, y las infraestructuras hoteleras y restaurantes "están totalmente desbordados".

"Es la pescadilla que se muerde la cola. Algunos dicen que hay que hacer más inversión en infraestructura, pero el equipo de Gobierno está apostando muchísimo por mejorar el municipio. Cuántos más visitantes nos vengan, mayor es el desarrollo económico y social. Es absurdo pensar lo contrario", ha señalado la regidora que ha terminado añadiendo que el equipo de Gobierno volverá a llevar dicho expediente al pleno.

Sobre esta polémica también se ha pronunciado, aunque de forma velada, la encargada de la dirección y de la puesta en escena, María Elena Diardes, que, en declaraciones a Europa Press, ha señalado que "el festival está al margen de la política".

"Es un fenómeno sociocultural, un fenómeno a nivel humano y artístico muy importante y creo que debería protegerse, que debería estar muy al margen de debates políticos. Aquí solo se debería hablar de belleza y de bien, porque el festival es un bien", ha pedido Diardes, que se ha mostrado confiada en que "todos los que tienen el poder de hacerlo" ayuden a "hacer crecer y a seguir defendiendo el sueño".