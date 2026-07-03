La alcaldesa de Villarrubia de Santiago respeta la decisión del TSJCM y anuncia recurso de casación ante el Supremo

Archivo - La alcaldesa del municipio de Villarrubia de Santiago (Toledo), la socialista María Concepción Monzón - AYUNTAMIENTO DE VILLARRUBIA DE SANTIAGO - Archivo

TOLEDO 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Villarrubia de Santiago, la socialista María Concepción Monzón, ha mostrado este viernes su respeto por la resolución dictada por el Tribuna Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) que desestima el recurso de la regidora a la sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo y ratifica su condena a 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un delito de prevaricación administrativa tras retirar la licencia a un vendedor ambulante del mercadillo municipal.

En nota de prensa, indica que una vez notificada la resolución, y de acuerdo con el asesoramiento jurídico recibido, presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo, "en ejercicio de los derechos que reconoce nuestro ordenamiento jurídico".

"En todo momento he actuado desde la convicción de defender los intereses de los vecinos y vecinas de Villarrubia de Santiago, velando por el interés general del municipio", apunta la regidora, que añade que durante todo este proceso ha mantenido "una actitud de plena colaboración" con la Administración de Justicia y que seguirá actuando con el mismo respeto institucional en las sucesivas fases del procedimiento.

Por este motivo, y dado que el procedimiento judicial no ha concluido, la alcaldesa señala que no realizará más valoraciones sobre el fondo del asunto mientras el procedimiento judicial permanezca en curso.