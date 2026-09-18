Alcázar acoge la II Jornada de Empleo Inclusivo en los Centros Especiales de Empleo de Castilla-La Mancha

Jornada de empleo inclusivo en Alcázar de San Juan. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Salones Mabel de Alcázar de San Juan han acogido en la mañana de hoy la celebración de la II Jornada de Empleo Inclusivo en los Centros Especiales de Empleo de Castilla-La Mancha, un encuentro autonómico de la economía social en el que han participado los concejales del equipo de gobierno municipal Gonzalo Redondo y Juan Benjamín Gallego, junto a la directora general de Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Elena García.

La comitiva institucional ha sido recibida a su llegada por Ángel Luis González, responsable del Grupo de Integración Almida y presidente de la Asociación de Empresas de Integración Sociolaboral de Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha (Einso), según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

La jornada ha reunido a representantes de empresas, colectivos de servicios sociales, Centros de la Mujer, responsables municipales y directivos de centros especiales de empleo de la comarca y la región para analizar los retos del sector a través de tres ejes temáticos fundamentales: la gestión del absentismo laboral conciliando la viabilidad empresarial y los derechos de los trabajadores; las limitaciones derivadas de la normativa de protección de datos en la interpretación de diagnósticos para la intervención social; y las novedades en materia de accesibilidad cognitiva.

Durante la apertura, Ángel Luis González ha agradecido la implicación institucional de la administración local y regional, subrayando la consolidación de estas jornadas pedagógicas, apuntando que "Einso representa en estos momentos a más de 15 centros especiales de empleo en Castilla-La Mancha y a más de 1.800 personas con discapacidad que trabajamos todos los días para demostrar que el empleo inclusivo es una realidad", y destacando que el foro busca "aprender de la nueva normativa para atender de manera correcta a las personas con limitaciones y garantizar la sostenibilidad de las empresas socialmente comprometidas".

ALCÁZAR DE SAN JUAN, REFERENTE Y CIUDAD PIONERA EN INCLUSIÓN LABORAL

Por su parte, el concejal Gonzalo Redondo ha puesto en valor la elección de Alcázar de San Juan por segundo año consecutivo para albergar este espacio de diálogo. "Hablar de empleo, inclusión e igualdad de oportunidades es hablar de Alcázar de San Juan. Somos una ciudad pionera que lleva desde los años 90 apostando por el empleo social a través de centros como Viveros Abedul, Almida o la labor vinculada a Consermancha", ha apuntado el edil, señalando que estos centros "no solo generan empleo, sino que ofrecen oportunidades a personas con capacidades diferentes para demostrar su valía, ganar autonomía e incorporarse al mercado laboral".

EL GOBIERNO REGIONAL TRIPLICA EL PRESUPUESTO DESDE 2015

La directora general de Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Elena García, ha felicitado al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan por su compromiso constante con la discapacidad y ha ratificado el respaldo económico del ejecutivo regional con la economía social. "Desde 2015 hemos triplicado el presupuesto destinado a los centros especiales de empleo, pasando de 10 millones de euros a más de 30 millones para sufragar los costes salariales de los cerca de 5.000 empleos creados en la región", ha destacado García, resaltando además que "más del 90% de estas contrataciones son de carácter indefinido, aportando estabilidad e independencia a las personas", ha declarado en este sentido.

Finalmente, la directora general ha repasado otras medidas regionales de fomento del empleo inclusivo, como la partida de 1,5 millones de euros destinada a incentivar la contratación en el mercado ordinario, que este año incorpora por primera vez al colectivo de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), y el refuerzo de la figura del acompañante y preparador laboral.