UGT apela al acuerdo en vivienda en el Congreso y en las Cortes de C-LM e insiste en regular los precios

TOLEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, ha apelado a que el acuerdo sea la nota predominante en el Congreso de los Diputados este viernes con la votación de los decretos en materia de vivienda, así como en las Cortes regionales, con la ley propuesta por el Gobierno de Castilla-La Mancha y que ya ha recibido enmiendas de los grupos parlamentarios.

En declaraciones a Europa Press antes de participar en el foro 'La negociación colectiva en la era de la Inteligencia Artificial: nuevos retos', ha insistido en que una de las medidas a abordar es la regulación de los precios.

Para Alcónez, los proyectos normativos que irán al Congreso y al Parlamento de Castilla-La Mancha tienen que ponerse como objetivo "ayudar a que todos y todas tengan derecho a una vivienda".

La representante sindical ha defendido que la vivienda debe estar regulada en sus precios y tiene que estar ligada al salario de los trabajadores, señalando que construir vivienda o fomentar que la vivienda que esté cerrada salga al mercado "no es la varita mágica".

La vivienda es uno de los "postes" que sujeta ese estado del bienestar y la postura de UGT es "defender siempre el acceso a la vivienda, que la vivienda sea un derecho, que no sea un privilegio", ha remarcado.