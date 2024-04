Alegaciones al trasvase dinamitan las Cortes con Vox pidiendo un plan nacional, PP uno regional y PSOE consenso

TOLEDO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las alegaciones a las normas reguladoras del trasvase Tajo-Segura han divido a los grupos parlamentarios este jueves en las Cortes regionales dinamitando cualquier tipo de consenso al respecto, en un debate en el que el Vox ha pedido un plan hidrológico nacional, el PP un plan propio para Castilla-La Mancha y el PSOE consenso para presentar estas alegaciones.

El diputado de Vox David Moreno ha abierto el debate para lamentar que el PSOE no aporte nada nuevo y que siempre "esté con lo mismo" diciendo no al trasvase y que no hay agua. "Pero soluciones ninguna", ha dicho, para afirmar que ciudadanos y agricultores ven cómo cada año se les recorta el uso de agua o se aprueba "un impuestazo" como el canon del agua.

Ha lamentado que los socialistas continúan con sus "políticas de engaño" y que Vox no les va a seguir el juego. "La realidad es que Emiliano García-Page y su Gobierno han fracasado en la gestión y son los principales responsables de las carencias de agua en nuestra región porque se niegan a impulsar un plan nacional del agua".

Un plan que, ha añadido, recoja la interconexión entre las cuencas junto con la modernización de regadíos así como a las mejoras en el abastecimiento y el saneamiento de las aguas urbanas. "Un plan nacional del agua es la solución y de nada van a servir sus alegaciones a las regulación del trasvase", ha sostenido.

Para Moreno, "dan igual" los niveles del trasvase porque desde el Gobierno regional no se preocupan por almacenar agua, a lo que ha unido que las desaladoras tampoco son la solución porque no es lógico verter al mar "inmensas cantidades" de agua por el Ebro para luego sacarla y desalarla con un gran consumo energético.

Es por ello por lo que ha planteado generar grandes despensas del agua en el país, lamentando que el PSOE pida unidad cuando aportan soluciones. "Nosotros pedimos unidad para exigir un plan nacional del agua que garantice el agua en calidad y cantidad suficiente en todos los rincenes de nuestra región y en España".

UNA BANDERA DE TODOS

La diputada del PP Carolina Agudo ha comenzado su intervención aludiendo al pacto del agua de Castilla-La Mancha firmado en 2020 y en el que se fijó una posición común en esta materia, que ha esperado que desde el PSOE tenga presente. "Ustedes siempre han querido apropiarse de una bandera que no es suya sino la de todos los castellanomanchegos".

Es por ello por lo que ha afirmado que todo lo que no sea en este debate en el pleno ratificar en el acuerdo que surgió en la mesa regional del agua, "será romper el gran consenso histórico que se logró en esta tierra en esta materia y la mayor traición que el PSOE hará a los firmantes de este pacto".

En el segundo turno del PP en el debate ha sido su presidente regional, Paco Núñez, quien ha dejado clara tanto su postura de los 'populares' como la suya propia para afirmar que quieren garantizar el agua necesaria para Castilla-La Mancha y para cubrir todas las necesidades hídricas del conjunto de los castellanomanchegos.

Para ello, ha dicho que es necesario poner en marcha una planificación hidrológica propia para Castilla-La Mancha que tiene que redactar el Gobierno regional y que sirva para garantizar las láminas de agua necesarias en los pantanos de cabecera y el agua que tiene que llegar a la cuenca receptora regional, "para garantizar el agua necesaria para la sostenibilidad y el medio ambiente", ha argumentado.

Núñez ha vuelto a decir que el trasvase no puede responder a las demandas ilimitadas de las cuencas receptoras y que solamente se puede producir cuando las necesidades hídricas de la región estén garantizadas y cuando haya una necesidad real de envío de agua.

Con todo, ha defendido que no ha cambiado su opinión en materia de agua: "Yo estoy donde siempre, en el Pacto Regional por el Agua que firmamos hace casi cuatro años y que Page no ha cumplido y lo que es cierto es que ha desechado un acuerdo histórico en materia de agua en la región", ha lamentado.

ÁNIMO DE CONSENSO

Desde el PSOE el diputado Fernando Mora ha comenzado respondiendo al PP que los socialistas han venido a este debate con ánimo de consenso y que en la resolución que van a presentar se recogen las alegaciones a presentar a las reglas de explotación del trasvase, dentro del marco del pacto regional del agua.

"No hay ninguna sola alegación que vaya o que esté fuera de ese pacto y nos gustaría que ustedes, en esa voluntad de consenso que nos ha manifestado, estuviesen de acuerdo con lo que presentamos", ha afirmado el diputado socialista.

También ha aludido a Vox y a su intención de hacer más pantanos preguntándole dónde tiene intención que se lleven a cabo y para qué. "¿Para que se lleven el agua de una región seca a otra región más seca?, le ha dicho al diputado David Moreno, para afirmar que el mejor pantano es el del ahorro del agua.

Entre las alegaciones que presentarán los socialistas, Mora ha detallado que se solicita que la fijación de caudales sea una realidad en tiempo y en forma como viene recogiendo el Real Decreto que contempla el Plan Hidrológico del río Tajo y le pide al Ministerio de Transición Ecológica, que ha aprobado ese plan pero no está aplicando los caudales, "que los tienen que aplicar ya".

También recogen las alegaciones de los socialistas que tienen que prevalecer los intereses de la cuenca cedente y no los intereses de quienes reciben el agua o que hay que regular "de una forma clara" el agua que se tiene que desembalsar manteniendo, además, una lámina mínima que permita el desarrollo económico y social.

"Pero para vencer eso necesitamos unidad, necesitamos no ponernos chinas en las ruedas", ha afirmado, añadiendo que "conviene" reforzar el Pacto Regional del Agua aprobando estas alegaciones que presentandesde el PSOE.

GÓMEZ DA VALIDEZ AL PACTO REGIONAL DEL AGUA

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha cerrado el debate recordando la política en materia de agua que se ha hecho en España y que se decidiese que el principio de unidad de cuenca era el modelo de gestión, lo que conllevó que se hiciesen planes hidrológicos en cada una de las cuencas del territorio nacional, lamentando que para Castilla-La Mancha nunca se cumplían, dando preferencia a otros territorios.

"Castilla-La Mancha ha defendido los intereses de esta región y por ello, desde siempre, hemos conformado grupos de trabajo que permitieron, entre otras cosas, que firmásemos el Pacto Regional del Agua. Pacto que, evidentemente, sigue vigente", ha subrayado, para añadir que ha permitido que se haya llegado a una consulta pública previa al cambio de las normas del explotación del trasvase.

Es por ello por lo que ha dicho a Núñez que no se preocupe porque tras dar pie a que se inice el procedimiento administrativo para que se cambien las reglas de explotación, con posterioridad se elaborará un documento por parte del Estado en el que se dilucide lo que pretende hacer y será el momento de reunir al Pacto Regional del Agua para defender los intereses de Castilla-La Mancha.

RESOLUCIONES

Vox pide en su resolución el diseño y la aplicación de un nuevo plan nacional del agua que, bajo los principios de solidaridad y bien común, garanticen el abastecimiento de agua a todos los rincones de el país.

De su lado, el PP muestra su absoluto respaldo al acuerdo común en materia de agua llevado a cabo en el Pacto Regional del Agua del 9 de diciembre de 2020, entendiendo que es la mejor herramienta para defender los intereses regionales.

Y la del PSOE pide desde las Cortes participar en el proceso de consulta pública abierto por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico entre el 18 de abril y el 2 de mayo para la modificación de la normativa que actualizará las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.