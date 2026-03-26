La Alianza contra el Odio reúne a medio millar de personas en Albacete para protestar contra la "cruel guerra" en Irán

No a la guerra en Albacete
No a la guerra en Albacete - EUROPA PRESS / VÍCTOR FERNÁNDEZ
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: jueves, 26 marzo 2026 19:37
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ALBACETE 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Alianza contra el Odio, plataforma de reciente creación, ha reunido a medio millar de albaceteños en la Plaza del Altozano para mostrar su rechazo a la "cruel, injusta, innecesaria e improcedente" guerra desatada por Estados Unidos e Israel en Irán.

El representante de Albacete con Palestina, José María López Ariza, ha atendido a los medios al inicio de la concentración para lamentar la "tímida" reacción de Europa ante este conflicto, y apelar al pueblo a "salir a la calle a expresar el rechazo" a una guerra que "no es ajena" a nadie.

"Hay que salir a la calle con contundencia y presionar a toda la comunidad internacional contra estos dos estados genocidas", ha defendido López, quien ha reparado en la afectación que sufrirá Europa, no solo la económica, sino también de "seguridad y valores".

La Alianza contra el Odio, tal y como ha explicado Marta Escribano, es un grupo de organizaciones y ciudadanía "a nivel particular que quiere hacer pedagogía y concienciación a toda la ciudadanía en Albacete".

Sobre esta "concentración pacífica", espera que sea "constructiva" para que todo el mundo "haga una introspección de conciencia".

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