Amaral canta a la 'dolce vita' y a otras tantas cosas importantes ante cinco mil almas en Cuenca

En el segundo de los conciertos de las fiestas de San Julián del recinto anexo a La Fuensanta, Amaral cantó ante 5.000 conquenses a la 'dolce vita' que inspira su último trabajo, en el se aferran a lo bello de esta vida, como el náufrago al último mástil en pie de su embarcación, para sobrevivir a las tentativas de la tempestad de llevárselo todo por delante.

El repertorio de este disco tuvo especial protagonismo en un concierto respaldado por un espectacular soporte visual en el que caben explosiones de confeti y danzas aéreas de Eva en el escenario, pero que nunca renuncia a la elegancia y dialoga las canciones. Los audiovisuales jugaban con filtros, degradados, juegos de luces y sombras y escenarios de naturaleza, que tiene mucho peso en las composiciones del dúo zaragozano.

De este modo, en una de las canciones clásicas de Amaral, Salir corriendo, los asistentes a la actuación pudieron acompañar a la atleta Ester Navarrete, campeona de España de Maratón, en una carrera que simbolizaba la oportunidad de escapar de la violencia machista que reclama esta letra.

En algunos de los temas, la escenografía adquiría un carácter más íntimo, como en la interpretación, por parte de Juan Aguirre de Tardes, rescatada de su primer trabajo; o cuando el dúo, en la pasarela y sin más acompañamiento musical que la guitarra y la complicidad de los conquenses, cantó Sin ti no soy nada con toda la franqueza que tenían dentro.

Otro de los grandes momentos de la noche fue el momento en el que la banda al conjunto se detuvo para ver en la gran pantalla a Víctor Jara interpretar 'Te recuerdo Amanda', como introducción a la canción que Amaral ha dedicado al cantor chileno brutalmente asesinado durante el golpe de estado que llevó a Pinochet al poder.

Entroncó Eva Amaral esta violencia con la que sufre en la actualidad el pueblo palestino y muchos espectadores respaldaron su intervención con gritos de "Palestina libre", proferidos predominantemente por voces de mujeres; las mismas que poco después corearían Revolución, himno insurrecto de la banda.

El recital, de unas dos horas de duración, culminó con dos de las canciones de la banda que invitan a saltar y a corear con los compañeros de espectáculo: Marta, Sebas, Guille y los demás y El universo sobre mí. Para cerrar eligieron 'Inquebrantable', una canción de su nuevo disco, y en la despedida Eva Amaral se enfundó la camiseta de la Unión Balompédica Conquense para estrechar todavía más la conexión con un público conquense que la ha seguido con fidelidad durante tantos años de carrera y así seguirá durante un tiempo más.