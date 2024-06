Amaral, Nena Daconte y We are not DJs estarán este sábado en el festival del IX Centenario de la Reconquista de Sigüenza

GUADALAJARA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este sábado se celebrará un festival por el IX Centenario de la Reconquista de Sigüenza con Amaral, Nena Daconte, Mauri, Bauer y We are not DJs, en la plaza de toros, que pondrá el broche de oro a las actividades que se han realizado en torno a esta celebración.

El festival del IX Centenario de la Reconquista es un evento a la altura de cualquier capital de ciudad española, que va a ser en Sigüenza y va a ser posible gracias al apoyo de la Junta de Comunidades, desde la Fundacion Impulsa. La venta de entradas ya está en marcha en el portal eventoentradas.es al precio de 20 euros.

Amaral actuará entre las 22.30 y las 00.15 horas. La música del dúo español formado por Eva Amaral y Juan Aguirre abarca diversos géneros, como el pop-rock y la música alternativa. Se dieron a conocer a finales de la década de 1990 y se han convertido en una de las bandas más influyentes en la escena musical española, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Nena Daconte actuará entre las 20.45 y las 21.45 horas. Nena Daconte es el nombre artístico de Mayte Martín, una cantante y compositora española nacida el 23 de octubre de 1971 en Barcelona. Su carrera musical despegó con fuerza a principios de la década de 2000. El nombre Nena Daconte proviene de un personaje del libro 'La historia interminable' de Michael Ende.

We are not DJs, que subirán al escenario de 00.30 a 2.00 horas, han sido considerados mejores Dj's de España durante cuatro años consecutivos por la revista Rockdelux.

Su delicioso eclecticismo y su bomba sónica los han convertido en imprescindibles para muchos de los más importantes festivales de España, cerrando ediciones para el Arenal Sound, Sonorama y más de 70 festivales.

Bauer --que subirán al escenario de 19.30 a 20.15 horas--, es una banda de pop rock alternativo nacida en Málaga en el año 2012, que se consolida tras la unión de cuatro músicos que deciden poner en común sus experiencias, sus influencias y sus capacidades. El núcleo creativo de este nuevo proyecto son los hermanos germano-malagueños Lucas (teclado, guitarra y coros) y Gabriel Bauer (voz y guitarra), y completan la formación J. Abel Asensio (guitarra), Fernando Gallardo (batería) y Andrés Gabarrón (bajo).

Mauri actuarán de 18.30 a 19.15 horas. El power-trío toledano no cesa en su empeño de facturar sencillo tras sencillo para hacer las delicias de aquellos y aquellas que siguen sus lanzamientos.