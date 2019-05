Amatria desembarca en Toledo con el epílogo de 'Algarabía' en sala

Actualizado 22/05/2019 16:41:32 CET

Cuenta ya con ocho temas de su próximo trabajo, que evolucionará a un sonido "más pulcro" y sin tanto "relleno" de producción

TOLEDO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Joni Antequera, el compositor y productor ciudadrealeño detrás de Amatria, llegará este sábado a las tablas del Círculo de Arte de Toledo 18 meses después de pisar por última vez la capital regional para poner el punto y final a la puesta de escena en sala del show en sala aparejado a su último trabajo, 'Algarabía', en lo que será la "última oportunidad" de poder disfrutarlo al completo más allá del puñado de fechas marcadas en festivales, donde la exhibición se reduce para encajar en la programación.

En una entrevista con Europa Press días antes de subirse al escenario toledano, Antequera reconoce que el show ha experimentado evolución desde la última vez que lo desplegó en Toledo en noviembre de 2017, y el público que se dé cita en el círculo podrá detectar "varias sorpresitas" propias de la evolución y la experiencia a través de las salas de toda España.

"Al final he metido temas que no aparecían al principio y el show se ha reestructurado", apunta, indicando que en todo caso desde este verano el formato se ha consolidado.

Este último concierto en sala guarda distancias con lo que se puede ver en festivales. Tal y como explica, el festivalero "es un show más a la yugular, de 50 minutos, con todos los temas de fiesta encajados", mientras que los conciertos personales acaban siendo "más íntimos" con cabida para más repertorio.

La interactuación con el público, también a través de las redes, hace que la puesta en escena que está preparada para este sábado se haya retroalimentado.

"A veces lo que hago es preguntar en redes directamente a lo seguidores. Ya lo hice una vez y cambié algún tema. Luego me fijo en cómo responde la gente. Hay canciones que a lo mejor no son las más populares pero en directo funcionan muy bien" --el caso de temas como 'La Piedra' o 'El coche fantasma'--.

Con todo, el artista avisa de que será la última oportunidad de poder oír canciones de Amatria que, seguramente, "se quedarán fuera" de futuros pases.

OTOÑO TRAERÁ EL PRIMER AVANCE

Cumpliendo la estadística de un disco nuevo cada dos años, Joni Antequera desvela que ya cuenta con ocho temas apuntalados de un nuevo trabajo que asomará en otoño. "El disco quizá se pueda retrasar un poco más. Depende de cómo lo vea. Pero después de verano, habrá algo nuevo", afirma.

En esta ocasión, cambiará la estrategia y enseñará el nuevo trabajo con tiempo suficiente para que el público lo haya interiorizado de cara a la futura gira de 2020.

"Quiero que le dé tiempo a la gente a oírlo antes de la gira. No sé cómo lo estructuraré, pero será distinto al último. El primer set de 'Algarabía' fue en noviembre y el disco había salido sólo un mes antes y eso es poco tiempo. Es un cambio de estrategia", asegura Antequera, que añade que la verdadera gira del último disco cogió fuerza meses después del lanzamiento, "cuando la gente ya se conocía el disco".

DEPURA EL ESTILO: "MÁS PULCRO, SIN TANTO RELLENO"

Como brochazos de la evolución que ha detectado en sus nuevos temas, Antequera confiesa que está intentando hacer "un estilo más pulcro" a base de "no rellenar tanto en producción". "No sé qué saldrá, pero ya hay canciones que son tan buenas que están luchando por ser single, y ya están bastante vacías". En todo caso, tiene muy claro cual será el primer single. "Es difícil que otro lo supere".

Pero hasta que no tenga el trabajo abrillantado no sabe decir hacia dónde le lleva su evolución, aunque sí está notando "un cambio de mentalidad con respecto a trabajos anteriores".

"Queda mucho por hacer, pero ahora estoy muy satisfecho. Estoy tranquilo con el resultado. Si me preguntas hace dos meses, a lo mejor me verías llorando. Pero ahora, sé que va a molar", vaticina.

SEGUIRÁ CON COLABORACIONES COMO "RETOS DE PRODUCCIÓN"

Joni Antequera también ha participado en los últimos meses varias colaboraciones en temas como 'Un Alud junto' a Delaporte o los remix de 'El Álbum de Shinova' y 'Todo lo que importa' de Elyella con Viva Suecia. Según explica, tiene la puerta abierta a que nuevos estilos entren en su cabeza para aportarle las señas de identidad de Amatria "como un reto de producción".

"Siempre me fijo en lo que va viniendo e intento hacer algo moderno pero sin perder la esencia Amatria. Esa esencia no varía. Soy yo y mi proyecto, y puedo coger corrientes y jugar con ellas. Se pueden hacer cosas con los sonidos que están de moda pero al final, el resultado siempre es Amatria", indica.

Pero siempre con sonidos que se identifiquen con su sello, añade. "Cojo de todo. Si prejuicios. Si me mola algo, voy a por ello".

EL CONCIERTO EN TOLEDO, EN JORNADA DE REFLEXIÓN

El 26 de mayo, las puertas del Círculo de Arte de Toledo se abrirán en plena jornada de reflexión antes de la cita con las urnas con motivo de las elecciones autonómicas, municipales y europeas, pero Joni Antequera no cree que vaya a dejarse notar en la sala.

"Cuando la gente vaya al concierto, ya le va a dar igual. Eso no va afectar. Se lo pasarán teta, y al día siguiente, ¡de resaca a votar!", dice entre risas.

En clave toledana, también tiene palabras para hablar de la última aparición de Jero Romero en colaboración con Elyella Djs con 'Hola, ¿qué tal?'. "Me haría tanta ilusión como a vosotros que reapareciera, pero, ¿qué va a pasar? No lo sabemos...".

Termina la entrevista con Joni Amatria confesando que le restan dos capítulos de Juego de Tronos para finiquitar la serie. "Me flipa y es la única serie que me ha provocado no poder dormir después de algún capítulo, pero eso era antes. Ya no está basada en los libros y se nota. No me espero grandes cosas del final".

Se despide desvelando el último de los videojuegos que le tiene enganchado, el Apex Legends, un juego de Battle Royale gratuito donde combatientes legendarios se enfrentan para lograr gloria, fama y fortuna. "Le está quitando protagonismo al Fortnite".