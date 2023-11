'Un amor' levanta el telón del CiBRA con Luis Bermejo como maestro de ceremonias en un Teatro de Rojas abarrotado

TOLEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) - )

El actor Luis Bermejo ha sido el encargado de presentar 'Un amor', la última película de la directora y guionista catalana Isabel Coixet, una adaptación de la novela homónima de Sara Mesa, en la inaiguración de la XV edición del Festival del Cine y la Palabra (CiBRA) que echó a andar este jueves en Toledo

El actor ha hablado con el público de un Teatro Rojas lleno sobre su personaje y la película que llega el próximo 10 de noviembre a los cines. "Estoy encantado de estar aquí en Toledo, celebrando el cine, presentando la película y viendo que este año hacéis un homenaje a 'Días de fútbol' que yo también salí, que sea imagen del festival me encanta", ha citado el actor, informa el festival en nota de prensa.

Este preestreno ha sido presentado por el periodista toledano Roberto Lancha, quien dirige el programa 'Estamos de cine' de Radio Castilla-La Mancha, quien ha señalado que la película de Coixet, basada en la novela de Sara Mesa, es un tanto "dura" y que de amor "no tiene nada".

La cineasta catalana explora en el filme las contradicciones internas de Nat (Laia Costa), una treinteañera que acarrea heridas ocultas y busca refugio en un pueblo de La Escapa donde trata de empezar de cero.

Casi todo en su entorno es hostil: una casa en ruinas, un casero cruel (Luis Bermejo) y unos vecinos falsos o manipuladores de rostro amable (Hugo Silva, Ingrid García-Jonsson, Francesco Carril), por lo que decide aceptar una inquietante propuesta sexual del único con quien parece conectar de algún modo, el tosco Andreas (Hovik Keuchkerian).

Bermejo ha contado que nunca se había volcado tanto en el proceso creativo de un personaje, pero el de este casero "inquietante y violento" era diferente a todos sus papeles anteriores.

En este sentido, también ha señalado que este personaje para él ha sido un "regalo". "Me llega a través de Marisa Fernández Armenteros (productora) y cuando lo vi me alegró un montón porque no tenía nada que ver con todo lo que yo había hecho anteriormente, vamos que era un regalo por todos lados porque me permitía indagar partes de mí que desconocía y explorar eso a través del cine es mágico", ha dicho.