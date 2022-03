Álvaro Toconar, futuro secretario regional de JJSS, apuesta por "ser útil" a los jóvenes y aportar soluciones

TOLEDO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Álvaro Toconar, único candidato a ocupar la Secretaria General de Juventudes Socialistas de Castilla-La Mancha, que se decidirá este sábado durante la celebración del 12º Congreso Ordinario de la organización, ha apostado por "ser útil" a los jóvenes y aportar "soluciones" y ayudar a la ciudadanía.

"Se puede ser joven y hablar de política efectiva y solucionar los problemas de la gente, es el mayor legado que nos dejan y el que cojo yo para los próximos cuatro años", ha indicado, en referencia al equipo que deja la organización, hasta ahora encabezada por Nacho Hernando.

Toconar se ha pronunciado así en declaraciones a los medios previa a la inauguración, junto al hasta ahora secretario general de Juventudes Socialistas en la región, y la alcaldesa y presidenta del Comité Federal del PSOE, Milagros Tolón, que han estado acompañados por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar, y el presidente la Diputación de Toledo y secretario general del PSOE de la provincia, Álvaro Gutiérrez.

Según ha detallado, a partir de hoy afrontará esos retos un nuevo equipo humano de personas "que llevan cuatro años trabajando en segunda línea", pero que ha decidido "que ante todos los conflictos que hay en la calle no podemos ponernos de perfil y tenemos que dar un paso al frente y abordar los retos del futuro".

A su juicio, "el mayor reto" que tiene como secretario general es "ser útiles a la ciudadanía, en mitad de tanto ruido, tanto escándalo, tanto bombardeo, no solo en Ucrania sino también en el contexto político", ha declarado, convencido de que "lo revolucionario es ser útil".

De ahí que la primera medida que adoptará la Ejecutiva entrante será poner a disposición de los jóvenes las sedes de la organización para ayudarles a tramitar el bono joven de ayudas al alquiler. "Nuestra filosofía es clara, es la filosofía del cien por cien, al igual que el Gobierno de Page ha llegado al cien por cien de los jóvenes que han solicitado una ayuda de alquiler este último año, nosotros queremos atender al cien por cien de los jóvenes de Castilla-La Mancha que necesite ayuda para tramitar su solicitud".

ESTABILIDAD POLÍTICA

"Venimos a ser útiles con todos los hombres y mujeres de esta región, no sobra nadie, aquí cabe todo el mundo, independientemente de la papeleta que defienda", ha expresado.

De otro lado, a preguntas de los medios sobre el panorama político actual y a un año de la celebración de elecciones, Toconar ha defendido que "cuanta más estabilidad política y parlamentaria haya más fácil será tomar decisiones en beneficio de la gente joven".

"No es un problema de pluralismo político, al revés, está bien, pero en el contexto nacional y de algunas comunidades autónomas, el hecho de que haya más partidos no siempre es el reflejo de un mayor pluralismo. El mejor ejemplo lo tenemos aquí, teniendo mayoría absoluta en las Cortes no se le ha impuesto a nadie ese rodillo, todos los avances que se consiguen se logran sin hacer ruido", ha manifestado.

Por su parte, el secretario general saliente, Nacho Hernando, ha deseado "todo lo mejor al nuevo equipo que va a entrar" y ha dado las gracias al equipo que sale, "ya que ha dejado huella en los últimos siete años", porque --ha remarcado-- "se nos ha permitido hacerlo".

"REALIDADES PARA MUCHA GENTE"

De esta manera, ha puesto en valor la labor que ha hecho el presidente regional, Emiliano García-Page que "desde el primer momento ha contado, no de boquilla sino de palabra con la gente joven de esta región; y el balance de estos 7 años es que lo que algunos jóvenes sueñan y plasman en un papel se han convertido en realidades e igualdades para mucha gente".

Hernando ha recordado cómo el Gobierno regional ha impulsado medidas como los 32 millones de euros invertidos en programas de ayudas e incentivos dirigidos a fomentar el acceso al primer empleo y a la lucha contra la temporalidad en los jóvenes; la ampliación de crédito para llegar al 100% de las ayudas al alquiler o la compra de viviendas por parte de las personas jóvenes; la recuperación de los descuentos destinados a jóvenes en materia de transportes o de acceso a la cultura; y el impulso a leyes como la de Bienestar y Protección Animal; la de Economía Circular; o la ley en defensa de los derechos LGTBI.

De su lado, la presidenta del Comité Federal del PSOE, Milagros Tolón, ha destacado que las Juventudes Socialistas "significan mucho ya que es el futuro del partido, de nuestros líderes, de nuestra gente que está más en contacto con la gente joven y son las que marcan al partido muchas veces lo que dicen los jóvenes de la calle".

En la apertura del Congreso se han dado cita también el presidente del Grupo Parlamentario Socialista en Castilla-La Mancha, Fernando Mora, diputados nacionales como Esther Padilla y Miguel Ángel González, y la presidenta del PSOE de Castilla-La Mancha, Marisol Herrero.

Está previsto que esta tarde salga elegido Álvaro Toconar como nuevo secretario general de las Juventudes Socialistas de Castilla-La Mancha y se configure la nueva Ejecutiva regional; en un acto que clausurará junto a Toconar, el secretario de organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez; y el secretario general de las Juventudes Socialistas de España, Víctor Camino.

Álvaro Toconar ha sido secretario general de Juventudes Socialistas en su agrupación local de Quintanar de la Orden desde el año 2013.