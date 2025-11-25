Hombres G llegará a Albacete y Guadalajara en mayo y septiembre de 2026

GUADALAJARA/MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo Hombres G ha anunciado la gira 'Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026' que les llevará por toda España, incluidas las ciudades de Albacete (en mayo) y Guadalajara (en septiembre). Además, estrenarán el próximo abril un documental en el que narrarán su historia.

La gira dará comienzo el 16 de mayo del próximo año en Albacete, recorrerá las principales ciudades y festivales españoles, y finalizará en el Movistar Arena de Madrid el 12 de diciembre.

Por su parte largometraje documental homónimo llegará a cines el 30 de abril de 2026 y es un original de Movistar Plus+ dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega que propone un "viaje emocional y musical" a través de la historia y el presente del grupo.

"Queremos que esta gira sea una fiesta. Un homenaje a todos estos años vividos juntos, y a todo lo que aún nos queda por disfrutar. Porque creemos, de verdad, que estamos viviendo los mejores años de nuestra vida. Y esto es, sencillamente acojonante", explica la banda en un comunicado.

El grupo, que mantiene su formación original con David Summers (voz y bajo), Rafa Gutiérrez (guitarra), Dani Mezquita (guitarra) y Javi Molina (batería), tiene una trayectoria de más de 40 años y millones de discos vendidos.

En total, pasarán por 21 ciudades: Albacete, Castellón, Sevilla, Córdoba, Portas, Gijón, Castro-Urdiales, Palma de Mallorca, Fuengirola, Chiclana de la Frontera, Almería, Alicante, Guadalajara, Granada, Barcelona, Murcia, Valencia, Zaragoza, Pamplona, A Coruña y Madrid.

GUADALAJARA

El Ayuntamiento de Guadalajara ha avanzado las entradas salen a la venta a partir de este viernes 28, de noviembre en concertados.com a las 10.00 horas, estableciéndose un precio de 30 euros para personas empadronadas que podrán adquirir una entrada por DNI.

La cita será el 18 de septiembre, viernes de las Ferias y Fiestas, en el Estadio Fuente de la Niña, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

El concejal de Festejos, Santiago López Pomeda, ha destacado que "es un orgullo para Guadalajara acoger a una de las bandas más emblemáticas de la música española en un espectáculo que promete ser histórico. Apostamos por eventos que sitúan a nuestra ciudad en el mapa cultural y musical nacional".