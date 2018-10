Angels Barceló anima "subirse a una ola que viene fuerte" para conseguir la igualdad real

Publicado 07/03/2018 11:46:37 CET

Este jueves no sonarán en la SER voces femeninas: "Va a ser un antes y un después"

CIUDAD REAL, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La periodista Ángels Barceló considera que la huelga del 8 de marzo marcará "un antes y un después" en la lucha feminista, pues a su juicio, "esto no lo para nadie", al tiempo que ha animado a "aprovechar la ola, que ahora viene fuerte y subirnos todos y todas a ella para conseguir esa igualdad real".

La directora de 'Hora 25' ha hecho estas declaraciones durante su participación en el I Foro de Liderazgo Femenino organizado por la Cadena Ser de Ciudad Real.

Pero para Barceló lo importante viene al día siguiente, el 9 de marzo, que hay que ver cómo nos ponemos a trabajar todos "para hacer realidad todas estas reivindicaciones y esto no lo vamos a hacer sin la complicidad del poder, de los hombres, de nuestros compañeros, maridos, de nuestros hijos".

Además confía en que aunque será una huelga que no se podrá cuantificar, se va a percibir. Como ejemplo de la gran movilización que está provocando ha puesto a los medios de comunicación donde "paramos prácticamente todas las mujeres". "Mañana en la SER no van a sonar voces femeninas, y a mi eso me parece un gesto muy destacado y muy importante, y además hemos contado con el apoyo de las empresas, quiero pensar que lo hacen porque se sienten interpeladas, piensan que hay que corregir ciertos comportamientos".

La periodista se ha mostrado muy emocionada por la gran respuesta de la profesión periodística ya que "dicen que es una profesión muy endogámica" sin hablar entre profesionales, "y en cambio en esta ocasión, las mujeres periodistas hemos demostrado que somos capaces de hablar entre nosotras de organizarnos, de ponernos de acuerdo, de consensuar y creo que eso para la profesión va a ser muy bueno", ha afirmado.

Además, ha incidido en la necesidad de que las periodistas paren este jueves. "Que lo cuenten los hombres mañana, estoy convencida que saben contarlo y sino ya lo contaremos nosotras el viernes cuando lleguemos", ha afirmado.

LO HACE PORQUE ELLA HA SUFRIDO

A pesar de las críticas que ha recibido por parar estando en la posición que está como directora de un programa importante, ha afirmado que lo hace por ella, porque también "he sufrido discriminación, la brecha salarial y el acoso", añadiendo que también lo hace "por todas aquellas que no tienen la posibilidad de tener un altavoz delante y que son más invisibles e incluso por todas aquellas que mañana no van a poder parar".

Por su parte, la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha anunciado que ella y todas las concejalas de la corporación pararán este jueves para "visibilizar esas reivindicaciones, esa revolución que supone esta huelga", ya que no"es sólo celebrar el Día de la Mujer, sino para reivindicar y para decir que "no somos iguales, que aún no somos iguales". "Mientras el Carrillón de la Plaza Mayor se llene de lazos morados por las mujeres que han sido asesinadas y la brecha salarial sea algo que toca todos los días no seremos iguales".

Además, un gesto que cobra más sentido ante las manifestaciones machista hechas en los últimos días por un concejal ya que acciones como estas "no se pueden permitir en un consistorio serio e igualitario como el nuestro" y demostrar que si las concejalas y la alcaldesa paran demuestran que "en las administraciones también somos importantes, que la administración sin nosotras no funciona igual". Zamora ha invitado a continuar luchando por la igualdad efectivas entre hombres y mujeres.

Para finalizar la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha apuntado la importancia de la Ley de Dependencia ya que según las cifras el 85% de las personas que cuidan a otras son mujeres, por eso desde el Gobierno regional se está trabajando desde esta ley "para que el cuidado de las personas no sea un obligación de las mujeres, sino un derecho social".