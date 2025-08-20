Antihéroe graba su primer EP con cinco temas que reflejan "los conflictos vitales" de una persona a lo largo de su vida

TOLEDO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -
El grupo toledano Antihéroe, formado por Roberto Lorente (voz y guitarra), Mario de la Fuente (bajo) y Santos Muñoz (batería), acaba de grabar su primer EP de cinco temas, una colección de canciones que reflejan "los conflictos vitales" de una persona a lo largo de su vida.
En una entrevista concendida a Europa Press, la banda --que se formó allá por abril de 2024-- detalla que Antihéroe es un proyecto formado por un grupo de amigos que se han juntado para hacer música, pasarlo bien e intentar llegar lo más lejos posible.
"Elegimos ese nombre porque a los héroes siempre se les blanquea mucho y creo que nosotros tenemos, como cualquier persona, blancos, grises, negros... Entonces nos parece un buen nombre, además con gancho", confiesan.
En cuanto a su primer trabajo, explican que lo han grabado con Jani Philman, que ha sido el encargado de producir, mezclar y hacer los arreglos de las cinco canciones que lo contienen, en los Cool Mood Studios de Collado-Villalba.
"El proceso de creación de este EP se ha basado en ideas de unos y de otros. Principalmente Santos nos ha traído muchas letras, Roberto ha aportado mucho en la música y también en las letras, y luego han sido ideas que hemos puesto en conjunto en el local de ensayo", señalan, para agregar que se han dejado "muchas horas" detrás de cada tema.
LAS CANCIONES
Las canciones que componen este EP se irán publicando escalonadamente y el primer single ha sido 'Punto y aparte', una canción de amor y desamor, que definen como el tema "más fresco" y que puede "encajar" a todo el mundo por el tipo de música, guitarras y composición que tiene.
La siguiente canción en publicarse será 'Noches de luna llena', que habla de sentirse un poco libre de agobios; a la que seguirá 'Gigantes', que es la canción "más directa", afirman los miembros de Antohéroe, que añaden que "es puro sexo".
'Último baile' será el cuarto tema en ver la luz y es "básicamente una despedida", señala la banda, que apunta que el EP se cerrará con 'Abrazando mi locura', "una canción mucho más coreable" con la que cierran siempre los conciertos y "donde hacemos que la gente se vuelva loca con nosotros".
SUS INFLUENCIAS
El grupo tiene muchas influencias porque cada uno de sus miembros tiene unas preferencias distintas, que van desde el pop-rock hasta el heavy metal o el indie. "Ahora mismo los grupos que más nos gustan son Viva Suecia, Sexy Zebras y Siloé, pero también Fito y Fitipaldis, Iron Maiden, Muse o Royal Blood", añaden.
Con todo, definen el sonido del Antohéroe como directo en algunos casos, para afirmar que suenan "fuerte y rudo" en algunos de sus temas y, en otros, "algo más sofisticado". "Cada tema tiene su propia identidad: Te puedes encontrar un tema con más sentimiento, más tranquilo, y otros con más dureza, más fuerza".
Asimismo, señalan que "lo mejor" para ellos es tocar en directo. "Nos lo pasamos muy bien y creo que llevamos a la gente a ese momento que nos gusta de locura, de que no importa nada más. Solo estás en directo y no importa lo que ocurra, si estás mal en tu casa o si no tienes dinero. Solo estás ahí en el momento, lo vives, lo pasas bien y ya luego lo que venga ya vendrá".
"Además, estamos convencidos de que tenemos que poder defender las canciones según están grabadas porque han partido de esa base. Y eso es lo que más nos motiva: Llegar a un directo, esos nervios (...) Es la base y de donde partimos", subrayan.
En cuanto a los planes de futuro, el grupo, tras grabar este primer EP, tiene la intención de hacer una gira "por casi toda España" este invierno, para ya el año que viene meterse a grabar lo que sería su primer disco. Antes de ello, el 27 de agosto, estarán tocando en las fiestas de Tembleque.