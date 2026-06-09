La apertura de las escaleras mecánicas al Casco Antiguo de Cuenca se demora hasta el último trimestre del año

La directora general de Transportes y Movilidad, Lucía Balmaseda, atiende a los medios en Cuenca. - EUROPA PRESS

CUENCA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La apertura de las escaleras mecánicas al Casco Antiguo de Cuenca se demorará hasta el último trimestre del año, según ha informado la directora general de Transportes y Movilidad, Lucía Balmaseda, durante una visita a las obras de los remontes.

Con los hallazgos en el quinto tramo de escalera, que han permitido conocer cómo un episodio meteorológico arrasó el barrio de San Martín en el siglo XV, se dan por finalizados los trabajos de excavación, lo que permite, según ha explicado la directora general, planificar con más precisión una obra que ha tenido que ajustar sus tiempos tanto a la seguridad, para que no se vean afectados inmuebles de la zona, como a los descubrimientos que han ido apareciendo.

Balmaseda ha recordado que esta obra ha tenido que salvar un desnivel de 55 metros, la distancia que hay desde el Paseo del Huécar hasta la plaza de Cecilio Albendea "y ha necesitado estructuras, como micropilotes o anclajes, para garantizar la estabilidad de la estructura urbana, lo que implica la necesidad de trabajar muy despacio".

"Esta obra está monitorizada las 24 horas del día con unos sensores que están puestos estratégicamente en varios puntos, de tal manera que, si hubiera algún movimiento o alguna fisura nueva, se detectaría desde el momento cero", ha asegurado.

Estas medidas y los descubrimientos arqueológicos han obligado a hacer cambios sobre la marcha. "Por ejemplo, hemos tenido que modificar cimentaciones de las escaleras, porque donde iba el sustento, había un hallazgo y teníamos que preservarlo".

En cualquier caso, la directora general ha asegurado que la obra, que esperaban que estuviera lista en agosto, "avanza rápido" y en estos momentos "estamos bastante seguros de que en el último trimestre del año podrán estar en funcionamiento".

Balmaseda ha explicado que no habrá un sobrecoste en este proyecto, que supera los 15 millones, porque ya estaba contemplada la posibilidad de que hubiera descubrimientos arqueológicos y ha apuntado que "estamos en contacto permanente del Ministerio, para explicarles la singularidad de la obra", con el objetivo de que no se pierdan los fondos europeos con los que se está financiando.