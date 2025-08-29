Aprobada en el pleno de la Diputación de Toledo una rebaja del 70% del servicio de medicina deportiva

TOLEDO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Toledo ha aprobado en Pleno ordinario y por unanimidad la modificación parcial de la ordenanza reguladora del precio público por la prestación del servicio de Medicina Deportiva, con el objetivo de facilitar el acceso a los reconocimientos médicos para los jóvenes participantes en el futuro programa 'Deporte Dipuprotegido', que se presentará este otoño.

La modificación establece una nueva tarifa para el reconocimiento basal, que incluye historia clínica, exploración cardio-respiratoria y locomotora, medidas antropométricas y un electrocardiograma de 12 derivaciones, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

De este modo, el Ejecutivo de la Institución provincial, ha planteado la rebaja del 70% en el precio público para los participantes en el programa, fijándolo en 12 euros para todos los deportistas del programa y será gratuito para aquellos que acrediten una discapacidad, garantizando así la igualdad de oportunidades y el acceso universal a este servicio preventivo.

Se estima que el número de reconocimientos que se van a realizar, sobre los que aplicar las nuevas tarifas rondarán los 900.

En la misma sesión plenaria, se ha aprobado la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2024, integrada por la propia Diputación Provincial y la de su Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria, e incluidas las Cuentas generales de los Consorcios Provinciales de Extinción de Incendios y Salvamentos (CPEIS) y de Servicios Públicos Medioambientales de Toledo (CSPMA).

Asimismo, se ha dado cuenta del Informe de Control Permanente de Evaluación de las Reglas Fiscales, correspondiente al segundo trimestre de 2025.

EL PSOE EXIGE EXPLICACIONES SOBRE LAS SUBVENCIONES A MEDIOS

De su lado, el Grupo Socialista en la Diputación ha reclamado información al Ejecutivo provincial sobre las subvenciones a medios, apuntando a subvenciones públicas a medios que fomentan discursos de odio.

La portavoz socialista, Tita García Élez, ha lamentado que "dinero que debería estar a disposición de los ayuntamientos o de proyectos que realmente beneficien a la ciudadanía se esté destinando a financiar mensajes de odio y polarización".

Además, ha recordado que el Grupo Socialista "ya advirtió en el debate de presupuestos de 2025 de la subida del 39 % en la partida de publicidad institucional" y ha exigido "transparencia total sobre el destino de cada euro de fondos públicos".

Por otro lado, los bomberos del Consorcio Provincial se han vuelto a manifestar en el pleno ordinario de la Diputación, según ha informado el PSOE por nota de prensa.

Por ello, García Élez ha reclamado al equipo de Gobierno del PP y Vox "sentarse a negociar y no levantarse de la mesa hasta alcanzar acuerdos".

De igual forma, ha defendido que "el diálogo y la búsqueda de consenso deben primar siempre sobre la confrontación".

Asimismo, García Élez ha reiterado la petición que el Grupo Socialista trasladaba en las últimas horas a la Diputación de Toledo para que se ponga en marcha un fondo provincial permanente de emergencia que permita responder con agilidad ante catástrofes naturales como incendios o inundaciones.

La portavoz socialista ha defendido que este instrumento dotaría a los municipios de un respaldo inmediato para hacer frente a los daños ocasionados y garantizar la recuperación de infraestructuras básicas, minimizando así el impacto económico y social de este tipo de episodios.