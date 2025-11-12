Aprobado el convenio de colaboración con Fomento para la adecuación del itinerario peatonal de Vía Tarpeya en Toledo

GUADALAJARA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado este miércoles en su sesión ordinaria, el convenio de colaboración con la Consejería de Fomento para el proyecto de adecuación del itinerario peatonal en el entorno de la vía Tarpeya en el barrio de Santa María de Benquerencia.

El proyecto, tal y como ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno Municipal, Juan José Alcalde, permitirá mejorar la conexión y seguridad peatonal a lo largo de cuatro kilómetros en una zona abandonada y muy degradada del barrio, creando una nueva vía verde para peatones y ciclistas, y que además, responde a una demanda vecinal. La actuación está incluida dentro del programa de movilidad urbana sostenible financiado con fondos europeos y en la que se invertirán 320.000 euros.

Además, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el acta de replanteo de las obras de reparación de la senda ecológica, por un importe de 179.758,90 euros, tras la crecida del río durante la pasada primavera, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Asimismo, en el área de Empleo y Desarrollo Económico, se ha adjudicado la segunda fase de las obras de recuperación y musealización del yacimiento arqueológico de Vega Baja a FAOS Hidráulica S.L., con un presupuesto base de licitación de 382.032,70 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

En el área de gobierno de Seguridad, Transportes e Interior, se autoriza el inicio del expediente para la contratación del suministro de seis vehículos patrulla para la policía local mediante mantenimiento sin opción a compra, por un presupuesto base de licitación de 305.000 euros.

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado la subvención destinada a las Escuelas Infantiles Municipales para el curso 2025-2026, y según ha indicado Juan José Alcalde, esta semana se pagaran las facturas pendientes con la empresa tras el retraso administrativo.

Por último, tras conocer que Toledo acogerá el Consejo Mundial de Turismo de la ONU, el portavoz del Gobierno Municipal, ha asegurado que la ciudad se reafirma como epicentro internacional del turismo y la cultura.

OTROS ACUERDOS

En el área de Presidencia, Transparencia y Buen Gobierno, se aprueba el programa del Día internacional del Patrimonio Mundial: 'Toledo, Patrimonio Andalusí con un presupuesto de 31.000 euros'.

También, se acepta el acuerdo de clasificación de ofertas para el suministro de materiales de iluminación para el Casco Histórico de Toledo, siendo la oferta más ventajosa para el ayuntamiento la presentada por la empresa ARAIZ Suministros Eléctricos SA, un contrato que cuenta con un presupuesto base de licitación de 267.385,80 euros.

En el área de gobierno de Cultura, Hacienda y Patrimonio, se adjudica el contrato para la realización de los trabajos consistentes en la realización de un concierto a cargo del grupo 'Pica Pica' el día 23 de diciembre de 2025 en dos pases en el pabellón deportivo 'Javier Lozano' de Toledo por un importe de 21.780 euros.