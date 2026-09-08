Aprobado un nuevo Reglamento de Organización del Consejo de Salud de C-LM para adecuarse a las necesidades actuales

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TOLEDO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado este martes una Orden de la Consejería de Sanidad por la que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Salud de la Comunidad Autónoma.

Según el texto, recogido por Europa Press, se consideró necesario aprobar esta Orden teniendo en cuenta que el actual Reglamento fue aprobado en 2001, y los avances tecnológicos que ha habido desde entonces, así como la evolución del marco jurídico-administrativo.

En particular, explica la Orden, la entrada en vigor de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, ha introducido un nuevo régimen de funcionamiento de los órganos colegiados que exige su adaptación a criterios de mayor flexibilidad, eficiencia y utilización de medios electrónicos.

Por otra parte, la experiencia acumulada en el funcionamiento del Consejo de Salud de Castilla-La Mancha ha puesto de manifiesto la conveniencia de reforzar su operatividad mediante la regulación de estructuras internas que permitan una gestión más ágil de sus funciones, entre ellas la comisión permanente, que se incorpora al presente reglamento como órgano de apoyo al pleno.

Por ello, el pleno del Consejo de Salud de Castilla-La Mancha, en su sesión celebrada el día 22 de julio de este año, a propuesta del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en su condición de Presidente de dicho órgano, ha aprobado por mayoría absoluta la propuesta de reforma de su Reglamento de Organización y Funcionamiento.

Desde el punto de vista de su contenido, el Reglamento regula de forma sistemática la naturaleza, composición, funciones y régimen de funcionamiento del Consejo de Salud de Castilla-La Mancha; desarrolla la organización y funcionamiento de sus órganos, en particular del pleno y de la comisión permanente; define los derechos y deberes de sus miembros e incorpora las previsiones necesarias para el desarrollo de su actividad mediante medios electrónicos, garantizando al mismo tiempo el respeto a los principios de transparencia y participación.

La Orden y el Reglamento de Organización y Funcionamiento que aprueba entrarán en vigor dentro de veinte días a contar desde este martes.