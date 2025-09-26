Aprobado el proyecto Life para la restauración del complejo lagunar de Arcas y Villar de Olalla

CUENCA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha anunciado la aprobación del proyecto Life para la restauración del complejo lagunar de El Ballestar, en los términos municipales de Arcas y Villar de Olalla.

La inversión total va a ascender a cuatro millones de euros, de los que la Diputación pondrá unos 400.000 euros y que va a ser posible "gracias al trabajo que la Fundación Global Nature viene desarrollando durante años".

Fruto de esta colaboración se intervino el año pasado en la Laguna de El Hito y Martínez Chana ha indicado que ha servido, además de para cuidar el patrimonio natural, para genera empleo "no solamente durante la acción del proyecto Life, sino después, lo que beneficia a todo el sector de la hostelería y al turismo.

El presidente de la Diputación ha hecho este anuncio durante la inauguración de Naturama, la Feria de la Naturaleza de Cuenca, que este año cuenta con 67 expositores, un 8% más del año pasado, en los que están representadas un total de 23 provincias.

Martínez Chana ha señalado que el año pasado se recibieron visitas y este año esperan mejorar las cifras con algunas de las actividades, entre ellas un planetario móvil y exposición astronómica que servirá como aperitivo a lo que puede ofrecer Cuenca de cara al eclipse solar que se espera en 2026.

Además, el presidente provincial ha destacado que la feria servirá para mostrar el trabajo de los distintos servicios medioambientales y de la lucha contra el fuego y para presentar una de las bombas rurales que trabajarán en los futuros parques de Priego y Cañete.

En la inauguración también ha estado presente el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, que confía en que mucha gente visite este año un evento "que pone en valor la riqueza natural de la provincia".

Finalmente, la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles Martínez, ha querido destacar la presencia de agentes medioambientales en el estand con el que cuenta la Dirección General de Economía Circular para presentar un proyecto de reciclaje de pequeños electrodomésticos y el planetario móvil cedido por el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha.

Actividades infantiles y demostraciones gastronómicas forman parte de la programación de Naturama, que se puede visitar en el recinto ferial La Hípica.