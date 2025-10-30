Aprobado el proyecto de reparación de la cubierta del Santuario de Nuestra Señora de Alarcos de Ciudad Real

La Junta de Gobierno Local aprueba el proyecto de reparación de la cubierta del Santuario de Nuestra Señora de Alarcos. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha celebrado este jueves una sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local en la que se ha aprobado el proyecto de reparación de la cubierta del Santuario de Nuestra Señora de Alarcos, uno de los bienes más valiosos del patrimonio histórico de la ciudad.

El portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, ha explicado que esta actuación cuenta con un presupuesto de algo más de 48.000 euros, y permitirá solucionar los problemas de humedades y el deterioro existente en los tejados y la sacristía del templo, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"Con esta intervención vamos a garantizar la conservación de un monumento protegido desde el año 1980, y reafirmamos nuestro compromiso con la protección y puesta en valor del patrimonio cultural de Ciudad Real", ha señalado Arroyo.

El portavoz ha añadido que el Ayuntamiento solicitará a la Diputación Provincial de Ciudad Real una subvención dentro del Plan de Recuperaciones de Bienes de Interés Cultural 2025, con el objetivo de cofinanciar la ejecución de los trabajos y optimizar los recursos municipales.

"Es una actuación necesaria y prioritaria, porque Alarcos forma parte de nuestra identidad como ciudad y como sociedad, y debemos conservarlo para las generaciones futuras", ha subrayado Guillermo Arroyo.

Con esta aprobación, el Ayuntamiento de Ciudad Real continúa avanzando en su compromiso por la conservación, restauración y valorización del patrimonio histórico y cultural del municipio.