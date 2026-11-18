Presentación del XVI Coloquio de la Asociación de Cervantistas. - DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Argamasilla de Alba volverá a situarse en el mapa mundial del cervantismo del 27 al 29 de noviembre con la celebración del XVI Coloquio Internacional de la Asociación de Cervantistas, que reunirá a investigadores y especialistas de distintos países bajo el lema 'Cervantes y el viaje'.

El municipio acogerá por cuarta vez este encuentro académico de proyección internacional, que en esta edición rendirá homenaje a Pedro Padilla Zagalaz, quien fuera director de la Casa de Cultura de la localidad y una figura estrechamente vinculada a la conservación y difusión de su legado cervantino.

El coloquio, que combina investigación, divulgación y actividades culturales, es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, la Diputación Provincial de Ciudad Real, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Asociación de Cervantistas, y cuenta con el patrocinio de Globalcaja y su Fundación.

La programación incluye tres conferencias plenarias, más de una treintena de comunicaciones científicas y distintas propuestas destinadas a dar a conocer el patrimonio histórico, cultural y gastronómico de la localidad, ha informado la Diputación en un comunicado.

La presentación ha tenido lugar en el Palacio Provincial de Ciudad Real y ha contado con la participación de la vicepresidenta primera de la Diputación y responsable del Área de Impulso Turístico y Cultural a la Provincia, María Jesús Pelayo; la alcaldesa de Argamasilla de Alba y vicepresidenta segunda de la institución provincial, Sonia González; el representante de la Universidad de Castilla-La Mancha y miembro de la comisión organizadora, Rafael González Cañal; y la viceconsejera de Cultura y Deportes del Gobierno regional, Carmen Teresa Olmedo. También ha asistido Maite Carmona, de la Fundación Globalcaja.

Pelayo ha destacado la colaboración de las distintas administraciones, la Universidad y las entidades patrocinadoras en torno a una iniciativa que trasciende el ámbito estrictamente académico y contribuye a reforzar la identidad cervantina del territorio, y ha explicado que la Diputación ha colaborado en la organización del coloquio y en la reedición facsímil conmemorativa, de cien ejemplares, del Quijote de Rivadeneyra, publicado en Argamasilla de Alba en 1863.

La responsable provincial de Cultura y Turismo ha incidido en que la identidad constituye uno de los principales elementos diferenciadores de los destinos turísticos y ha señalado que Argamasilla de Alba dispone de un patrimonio singular, estrechamente ligado a Cervantes y a El Quijote, del que la Cueva de Medrano es uno de sus referentes más representativos.

Asimismo, ha subrayado que la celebración del coloquio ofrece una oportunidad para que investigadores y visitantes internacionales conozcan directamente la provincia, disfruten de sus recursos culturales y naturales y se conviertan en transmisores de esa experiencia en sus lugares de origen.

VINCULACIÓN CON CERVANTES Y EL QUIJOTE

Por su parte, la alcaldesa de Argamasilla de Alba ha expresado su satisfacción por que el municipio vuelva a ser elegido como sede de un encuentro de referencia internacional en los estudios cervantino, y ha dicho que supone un reconocimiento a la vinculación histórica de la localidad con Cervantes y El Quijote, así como al esfuerzo realizado durante generaciones para conservar y transmitir ese patrimonio.

Ha explicado que durante tres jornadas Argamasilla de Alba recibirá a especialistas de España, Estados Unidos, Portugal, Italia, Brasil, China, Noruega, Argelia e Israel, lo que permitirá estrechar relaciones con universidades y centros de investigación de distintos países y reforzar la presencia del municipio en los circuitos internacionales de investigación cervantina.

González ha reconocido la dedicación de Pedro Padilla Zagalaz al desarrollo cultural del municipio y su colaboración constante con las iniciativas relacionadas con el cervantismo, y ha detallado, además, que el programa académico se completará con exposiciones, conciertos, teatro, folclore y propuestas gastronómicas, entre ellas una actividad que relacionará el vino con el universo cervantino, con la colaboración de la Cámara de Comercio.

Ha tenido también palabras de reconocimiento para la presidenta de la Asociación de Cervantistas, Ruth Fine, y para la vicepresidenta, Alicia Villar Lecumberri, responsable de la comisión organizadora. Y ha recordado que el coloquio cuenta con la presidencia de honor del rey Felipe VI.

TRES DÉCADAS DE COLABORACIÓN

Por su parte, el catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha Rafael González Cañal, integrante de la comisión organizadora, ha repasado la estrecha relación que mantienen la institución académica, la Asociación de Cervantistas y Argamasilla de Alba desde la celebración del primer coloquio internacional en la localidad, en 1995.

Ha recordado que esta vinculación se ha mantenido a través de sucesivas ediciones del encuentro, celebradas en 2005 y 2017, así como mediante iniciativas académicas y de investigación, entre ellas el Premio José María Casasayas y los seminarios dedicados a la literatura del Siglo de Oro.

En relación con el programa científico, ha precisado que se han seleccionado 33 comunicaciones de investigadores vinculados a universidades españolas y extranjeras, con representación de 26 instituciones académicas. El encuentro contará, igualmente, con tres conferencias plenarias, entre ellas las que pronunciarán Felipe Pedraza, profesor jubilado de la UCLM y especialista en literatura del Siglo de Oro, y Alfredo Alvar, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y reconocido estudioso de la biografía de Cervantes.

Del mismo modo, ha explicado que se ha organizado un seminario académico bajo el mismo lema del coloquio, 'Cervantes y el viaje', para facilitar la asistencia de estudiantes universitarios a la primera jornada y acercarles las investigaciones de especialistas de reconocido prestigio.

LA CULTURA UNE A LAS INSTITUCIONES

La viceconsejera de Cultura y Deportes ha puesto en valor la dimensión cultural e internacional del coloquio y ha agradecido a la Asociación de Cervantistas su apuesta por mantener a Argamasilla de Alba, a la provincia de Ciudad Real y la Castilla-La Mancha como lugares de encuentro para investigadores y especialistas en la obra de Miguel de Cervantes.

Olmedo ha señalado que Cervantes y El Quijote constituyen referencias esenciales de la identidad cultural de Castilla-La Mancha y de España, y ha considerado especialmente relevante que, más de cuatro siglos después de su publicación, la novela continúe despertando el interés de investigadores de diferentes países y dando lugar a nuevas interpretaciones y estudios.

Ha mencionado la colaboración del Gobierno regional con el encuentro y ha destacado el acierto del lema elegido, 'Cervantes y el viaje', por cuanto relaciona la formación intelectual con el conocimiento directo de otras realidades, culturas y territorios.

Igualmente, ha considerado que la presencia de especialistas internacionales permitirá enriquecer el debate académico mediante diferentes perspectivas sobre la obra cervantina, al tiempo que ofrecerá a los participantes la posibilidad de conocer de primera mano el patrimonio cultural de Argamasilla de Alba y de Castilla-La Mancha.