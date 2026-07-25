El arzobispo de Toledo dispensa a los fieles del precepto dominical debido a la situación de los incendios forestales

Archivo - Siguen las labores de extinción del incendio de Almorox con tareas de remate y liquidación de puntos calientes - PLAN INFOCAM - Archivo

TOLEDO 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ante la situación de emergencia provocada por los incendios forestales y la consiguiente presencia de humo que afecta gravemente a la calidad del aire, el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha dispensado del precepto de la Misa dominical a los enfermos, a las personas de avanzada edad y a todos aquellos fieles que deban permanecer en sus domicilios en las poblaciones afectadas por la mala calidad del aire.

"Se recomienda a quienes no puedan acudir presencialmente al templo que vivan este día del Señor participando en la Santa Misa a través de los medios de comunicación y dedicando un tiempo a la oración personal y en familia y a la lectura de la Palabra de Dios", asegura el arzobispo en un comunicado.

Esta medida excepcional estará en vigor mientras se mantengan las actuales circunstancias de alerta ambiental y las recomendaciones de permanencia en casa dictadas por las autoridades.

"Rogamos a todos una oración ferviente por los afectados, por los enfermos y por la pronta extinción de los incendios, así como por la seguridad de todos los servicios de emergencias y extinción que trabajan sobre el terreno".