Arzobispo Toledo quiere que la Custodia salga a la calle en el Corpus pero respetará si no es así porque suponga riesgo

En tres o cuatro días hará público unas instrucciones que recogerán cómo se podrá disfrutar esta fecha

TOLEDO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha mostrado su deseo de que la Custodia de Arfe "salga y se vea en la calle" en el Corpus Christi en Toledo, pero respetará si no se dan esas circunstancias porque suponga un riesgo de contagio o brote de COVID-19.

Hace una semana la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, señalaba que los toledanos y las toledanas podrán asistir desde la responsabilidad a contemplar la Custodia de Enrique de Arfe que albergará al Santísimo el Jueves de Corpus Christi, 3 de junio, pero no habrá procesión ni se

instalarán los toldos que a modo de palio cubren el recorrido procesional, aunque la ciudad se engalanará en calles y plazas.

A preguntas de los medios en la presentación el proyecto para el cuidado y restauración de la biodiversidad en el huerto ecológico de Cáritas de Toledo, Monseñor Cerro Chaves ha desvelado que el Arzobispado está abordando con el Ayuntamiento de Toledo y la autoridad regional sanitaria en qué términos se va a poder celebrar esta fecha.

"El año pasado salí yo unos pasos. Queremos que salga la Custodia, tres pasos, cinco pasos y que la gente pase para verla", ha asegurado el arzobispo toledano, que ha avanzado que en "tres o cuatro días" se harán públicas unas indicaciones del Arzobispado que recogerán en qué términos se podrá disfrutar de "la procesión más importante del año".

La tradicional misa en la Catedral de Toledo se realizará con normalidad y acogerá a todas las personas que se puedan, respetando la normativa sanitaria y propiciando "que la gente se mueva lo menos posible", cumpliendo con el cien por cien de aforo marcado para los templos en la región y garantizando la distancia interpersonal, ha recordado Cerro.

En todo caso, ha pedido a la ciudadanía que "adorne" todos los sitios de la ciudad con signos eucarísticos para celebrar "la fiesta de Dios en la calle", aunque ha recordado que los toldos no tiene sentido instalarlos porque no se va a celebrar la tradicional procesión por las calles de la ciudad. "Queremos que el Corpus no pase desapercibido. Vamos a hacerlo bien", ha manifestado.

Asimismo, a preguntas de los medios sobre la posible visita del Papa Francisco a Toledo, Cerro Chaves se ha remitido a las palabras de su Santidad en Roma afirmando que si viniera a España, iría a Toledo, aunque ha precisado que siempre que el Papa realiza una visita "va las periferias, a los lugares más pobres".

PROYECTO PARA LA BIOSIVERSIDAD

El arzobispo toledano ha visitado el proyecto para el cuidado y restauración de la biosiversidad en el huerto ecológico de Cáritas de Toledo. Se trata de una iniciativa que servirá para "restaurar los hábitat que se encuentran degradados" plantando especies que se encuentren amenazadas, como el taray Tamarix Boveana.

El proyecto se enmarca dentro de la recién creada Delegación Pastoral para el Cuidado de la Creación de la Archidiócesis de Toledo y en la línea de los actos de la Semana 'Laudato Sí' que se celebra del 16 al 24 de mayo.

La producción de plantas que se logre en este espacio será recogida por voluntarios y se podrán replantar en zonas "marginales, pobres y degradadas", emulando "la marginalidad social que corrige Cáritas y predicando la conexión de la naturaleza como obra de Dios".

En la presentación de este proyecto han estado presentes el delegado episcopal de Cáritas, José María Cabrero y el delegado episcopal para el Cuidado de la Creación, Javier Gómez-Elvira.