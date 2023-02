Asaja C-LM hará movilizaciones si sobrepoblación de conejos no se resuelve en marzo: "Si son violentas, serán violentas"

TOLEDO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Asaja Castilla-La Mancha convocará movilizaciones si la sobrepoblación de conejos en la Comunidad Autónoma no se resuelve en marzo y su presidente regional en funciones, José María Fresneda, ha advertido de que serán contundentes. "Si son violentas, serán violentas", ha añadido.

En una rueda de prensa junto a la responsable provincial de la Asociación, Blanca Corroto, Fresneda ha afirmado que los agricultores de la Comunidad Autónoma llevan desde 2009 "desbordados" con el problema de los conejos y que hay que defenderlos porque hay "gente afectada psicológicamente" y que van a dejar la agricultura porque "no pueden más".

"Llevamos muchos años intentando descubrir el origen del problema porque sino es muy difícil encontrar la solución y hemos hecho un trabajo encomiable", ha manifestado, para apuntar como causa a la dejación de funciones de las administraciones que mantienen y hacen las grandes infraestructuras.

En este sentido, ha indicado que Asaja lo que quiere es que se acabe con los conejos en las zonas donde están afectando a los cultivos de los agricultores y ha añadido que se ha detectado que la declaración de comarca de emergencia ha sido insuficiente y que los seguros agrarios "no valen para nada" ante esta problemática.

EL ORIGEN DEL PROBLEMA

"El origen del problema está en los conejos y en quien, con la ley en la mano, no toma medidas", ha abundado el presidente regional de Asaja en funciones, quien ha añadido que han conseguido el compromiso de la Consejería de Agricultura para que se dirija a Adif, al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, y a las confederaciones hidrográficas porque, bajo su punto de vista, el problema de la masificación de estos animales "está ahí".

Por ello, ha dicho que tienen claro desde la organización que una vez que las cartas mandadas por la Junta lleguen a estos organismos, se dirigirán también a ellos y que si en marzo el problema no está resuelto convocarán movilizaciones. "Pero no de pasearnos por las calles de ningún sitio, tendremos que ir a atacar el problema".

También ha recordado que entre 2014 y 2019 ha trabajado Asaja por la declaración de posible plaga de estos animales pero que los gobiernos tanto de izquierdas como de derechas que han gobernado en la región les transmitieron por escrito que no podía llevarse a cabo porque había que tratar con sustancias que perjudicarían a los agricultores.

Respecto a la manifestación en este sentido convocada por Unión de Uniones para el próximo día 22, Fresneda ha explicado que Asaja no participará porque no la ha convocado y porque se encuentra negociando una solución. Aunque ha animado a los agricultores a que participen en todas las movilizaciones que consideren oportunas para protestar por este tema porque "están desesperados".

En este punto, ha lamentado que le hayan llegado varios mensajes de dirigentes políticos llamando a manifestarse para declarar plaga de conejos en la región cuando le transmitieron en la época que gobernaban que no se podía. "Mezclar el drama de una familia con intereses políticos de otras personas no queremos y no vamos a participar", ha concluido..