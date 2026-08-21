Asaja vuelve a llamar a la movilización el 6 de octubre en Toledo ante la "falta de respuesta de las administraciones"

Reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo de Asaja Castilla-La Mancha celebrada en Toledo. - ASAJA

TOLEDO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Asaja Castilla-La Mancha ha acordado convocar a los agricultores y ganaderos de la región a una movilización el próximo 6 de octubre en Toledo, "ante la gravedad de la situación que atraviesa el sector y la falta de respuestas concretas por parte de las administraciones".

La decisión ha sido adoptada por unanimidad por el Comité Ejecutivo Regional Extraordinario de la asociación celebrado este jueves en Toledo, en el que analizó los principales problemas que están condicionando la actividad de agricultores y ganaderos y reclamó 2pasar de los anuncios a las decisiones".

En nota de prensa, la organización considera que la situación del campo regional exige una respuesta contundente y que, después de trasladar durante meses sus reivindicaciones y propuestas a las distintas administraciones, ha llegado el momento de que agricultores y ganaderos salgan de nuevo a la calle para reclamar soluciones.

"El campo ha dado tiempo, ha hecho propuestas y ha esperado respuestas. Pero los problemas siguen ahí y las explotaciones no pueden esperar más. Ayer el Comité Ejecutivo tomó una decisión clara: el 6 de octubre, los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha tenemos una cita en Toledo. Queremos que sea una movilización contundente para decir basta y exigir decisiones", ha afirmado el presidente regional de Asaja, José María Fresneda.

La organización agraria defiende considera que la convocatoria responde a la acumulación de problemas que afectan a la viabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas.

Entre las principales reivindicaciones se encuentran la recuperación de la rentabilidad del sector, una política de agua que garantice la capacidad productiva, soluciones eficaces ante los daños provocados por la sobrepoblación de fauna silvestre, una compensación adecuada por los daños y pérdidas derivados de los incendios y las restricciones, medidas en materia de sanidad animal, la reducción de la burocracia y una defensa efectiva de la actividad agraria frente a la competencia de producciones de terceros países, entre otras.

Asaja hace un llamamiento a los agricultores y ganaderos de la región para que participen en la movilización y conviertan Toledo en el punto de encuentro de un sector que, según la organización, "atraviesa uno de los momentos más complicados de los últimos años".

"El 6 de octubre no convocamos solo a los agricultores y ganaderos, sino también al conjunto de la sociedad. Es el momento de defender nuestra actividad, nuestra capacidad de producir y nuestro futuro", zanja Fresneda.

La organización informará próximamente de los detalles de la convocatoria, el recorrido y la concentración, así como de las distintas acciones que se desarrollarán durante la jornada.