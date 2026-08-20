Asaja C-LM reúne de forma extraordinaria a su Comité Ejecutivo ante "la gravedad de la situación del campo regional"

Reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo de Asaja Castilla-La Mancha celebrada en Toledo. - ASAJA

TOLEDO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo Regional de Asaja Castilla-La Mancha se ha reunido este jueves de forma extraordinaria para analizar la situación que atraviesa el sector agrario y ganadero de la región y adoptar una posición común ante los principales problemas que están condicionando la actividad de agricultores y ganaderos.

Durante la reunión se han abordado la evolución de las principales cosechas y de los distintos sectores productivos, las consecuencias de los incendios registrados este verano, los daños provocados por la sobrepoblación de conejos, las últimas decisiones políticas en materia de agua y las medidas que, a juicio de la organización, deben adoptarse para garantizar la viabilidad de las explotaciones, según ha informado Asaja por nota de prensa.

El presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha señalado que el campo regional atraviesa "un momento especialmente complejo", en el que a los problemas estructurales de rentabilidad se suman el incremento de los costes de producción, la falta de agua, los daños provocados por la fauna silvestre, los problemas de sanidad animal, la competencia de producciones de terceros países y una burocracia cada vez mayor.

"El campo necesita medidas ejecutadas, presupuesto, plazos y resultados. No podemos seguir conformándonos con anuncios y titulares mientras las explotaciones pierden rentabilidad y los agricultores y ganaderos tienen cada vez más dificultades para trabajar", ha afirmado Fresneda.

Asaja Castilla-La Mancha también ha criticado las políticas que están limitando la capacidad productiva del sector.

"Estamos viendo una política conservacionista que se traduce en prohibiciones y restricciones que terminan perjudicando a quienes viven y trabajan en el medio rural. Se criminaliza al agricultor. Machacar e insultar al sector agrario sale gratis", han señalado desde la organización.

"Hay que erradicar las políticas conservacionistas y desmontar el modelo de Desarrollo Rural que se está aplicando en esta región. Hay que inyectar el dinero de la PAC directamente al agricultor y al ganadero porque, de esta forma, el dinero se queda en el medio rural. Las partidas que se destinan a actividades lúdicas, a la Vuelta Ciclista, etc., se pierden por el camino", han añadido.

En este sentido, Fresneda ha reclamado un cambio de enfoque para que las políticas de protección del medio ambiente sean compatibles con una agricultura y una ganadería productivas y rentables.

"No queremos un sector agrario pobre, subsidiado, dependiente e intervenido. Queremos un sector capaz de producir, invertir y vivir dignamente de su actividad", ha subrayado.

Por ello, la organización agraria ha planteado al Gobierno regional la necesidad de revisar el modelo de protección aplicado durante las últimas décadas.

"Llevamos 25 años con figuras de protección y ¿de qué ha servido? ¿De qué ha servido tanto perjuicio al agricultor?", ha cuestionado.

DAÑOS AL SECTOR PRIMARIO DE LOS INCENDIOS

El Comité Ejecutivo también ha analizado las consecuencias de los incendios registrados en la región que, según Asaja Castilla-La Mancha, no terminan cuando se extingue el fuego.

La organización ha advertido de que los agricultores y ganaderos afrontan tanto daños directos -cultivos, pastos, árboles, colmenas, infraestructuras, vallados y cercados- como importantes daños indirectos derivados de la pérdida de pastos, el incremento de los costes de alimentación del ganado, los daños ocasionados durante las labores de extinción, la pérdida de ingresos y las restricciones de acceso y utilización de las parcelas.

"El incendio no termina cuando se apaga el fuego. Para una explotación ganadera, perder los pastos puede significar perder capacidad productiva durante meses o incluso años", ha advertido Fresneda.

Asaja Castilla-La Mancha ha puesto además el foco en los perjuicios ocasionados por las restricciones establecidas durante los periodos de riesgo de incendio forestal.

En concreto, la organización analizará el impacto económico que ha tenido para los agricultores la aplicación de la Orden 76/2026, de 26 de mayo, de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

La organización considera que los periodos prolongados de restricciones han provocado cuantiosas pérdidas de cosecha, especialmente cuando impiden o dificultan la realización de determinadas labores agrícolas en el momento adecuado.

"Cuando el grano está maduro y no se puede entrar a cosechar durante semanas, el agricultor pierde una parte importante de la producción. Y esa pérdida tiene un coste económico que alguien debe asumir", ha explicado el presidente de Asaja Castilla-La Mancha.

Asimismo, Asaja Castilla-La Mancha ha señalado que no todas las explotaciones disponen de medios suficientes para cumplir determinadas exigencias preventivas, y que, cuando deben movilizar maquinaria adicional, como tractores, cubas u otros equipos, se generan unos costes extraordinarios que también deben ser tenidos en cuenta.

Por ello, el Comité Ejecutivo ha decidido calcular las pérdidas económicas ocasionadas tanto por los daños directos de los incendios como por las restricciones y costes adicionales derivados de las medidas de prevención.

Asaja Castilla-La Mancha cuantificará los daños provocados por los conejos La sobrepoblación de conejos ha sido otro de los asuntos centrales de la reunión.

La organización agraria ha denunciado que la situación se ha convertido en una emergencia agraria por los daños que está ocasionando en cultivos herbáceos, viñedos y otras plantaciones leñosas.

En este sentido, ha subrayado especialmente el retraso en las medidas anunciadas por la Administración regional para facilitar la adquisición de protectores y mallas conejeras.

"Hemos dado tiempo, hemos aportado propuestas y hemos confiado en los compromisos de la Administración. Pero se acabó el tiempo de las promesas. Queremos hechos", ha afirmado Fresneda.

En este sentido, Asaja Castilla-La Mancha ha trasladado su exigencia de que las ayudas anunciadas se publiquen de forma inmediata y tengan carácter retroactivo, de manera que puedan justificarse las inversiones realizadas durante 2026.

La organización agraria reclama asimismo una actuación coordinada en aquellas zonas en las que la caza resulta imposible o está limitada, como carreteras, líneas ferroviarias, cauces, riberas, determinadas zonas protegidas o infraestructuras públicas.

"Mientras la Administración promete, los conejos comen y el agricultor pierde dinero. Esto es absolutamente inaceptable", ha señalado el presidente de Asaja Castilla-La Mancha.

Asaja Castilla-La Mancha realizará además un cálculo de la superficie afectada y de las pérdidas de producción ocasionadas por la sobrepoblación de conejos, incluyendo los daños en las plantas y cultivos, así como los costes derivados de la instalación, reposición y reparación de protectores y mallas.

El presidente de Asaja Castilla-La Mancha ha insistido en que la prioridad debe ser recuperar la capacidad productiva y la rentabilidad del sector.

"No pedimos privilegios. Pedimos algo tan sencillo como que se pueda producir y vivir dignamente de producir", ha afirmado Fresneda.

La organización considera que la acumulación de problemas-rentabilidad, costes de producción, agua, incendios, fauna silvestre, sanidad animal, restricciones y burocracia- está llevando al sector a una situación límite y exige una respuesta coordinada de las administraciones.