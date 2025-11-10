Asamblea de IU Valdepeñas rechaza apoyar la moción de censura contra el PSOE pero piden la dimisión del alcalde

Archivo - El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, posa para Europa Press, a 29 de julio de 2025, en Valdepeñas, Ciudad Real, Castilla-La Mancha (España). El que ha sido alcalde de Valdepeñas durante seis legislaturas, Jesús Martín, ha decidido que no se p - Eusebio García del Castillo - Europa Press

La asamblea de Izquierda Unida Valdepeñas ha rechazado sumarse a una moción de censura promovida por PP y Vox para arrebatar la Alcaldía al socialista Jesús Martín, aunque la formación mantiene su exigencia de que el regidor presente su dimisión.

La crisis política se desató después de que el alcalde acusara al concejal de IU, Alberto Parrilla, de organizar una preboda en el Auditorio Municipal 'Inés Ibáñez Braña', declarado Bien de Interés Cultural.

Además, el regidor aprovechó la ausencia de Parrilla, que se encontraba de luna de miel, y de un edil de Vox para aprobar los presupuestos municipales, lo que incrementó la tensión entre la oposición y el equipo de Gobierno.

El concejal de IU, Alberto Parrilla, ha explicado a Europa Press que su organización "no tiene venganzas personales" y que "no va a tomar una decisión por una venganza".

Según ha detallado, "ha habido una moción de censura promovida por el PP y que nos habían planteado ser partícipes con Cándida Tercero como nueva alcaldesa de Valdepeñas".

Parrilla ha recordado que tanto IU como la coalición a la que pertenecen --Unidas por Valdepeñas-- funcionan de forma asamblearia, por lo que "cualquier tipo de decisión de esta importancia siempre pasa por las bases".

En esa votación, ha añadido, "la asamblea votó en contra, votamos que no a la moción de censura, porque eso supondría un cambio brusco que alteraría la política municipal".

El edil ha defendido que su formación "no puede plantear una alternativa reaccionaria", y ha acusado al alcalde de "haber pactado con la ultraderecha" mientras IU "no es como ellos".

"Aquí en Valdepeñas no somos como el PSOE y Jesús Martín, que sí pacta con la ultraderecha", ha insistido, subrayando que "seguiremos trabajando por nuestro pueblo".

El pleno de Valdepeñas está compuesto por 21 concejales: 10 del PSOE, 6 del PP, 3 de Vox y 2 de Izquierda Unida, por lo que la suma de populares, Vox e IU habría permitido alcanzar los 11 votos necesarios para la mayoría absoluta.