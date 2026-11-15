Asenjo denuncia en Molina de Aragón que el Gobierno quiso "liquidar paradas" de autobús en la comarca

El presidente del PP de Guadalajara y candidato al Senado, Lucas Castillo, y la cabeza de lista del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Guadalajara, Itziar Asenjo, durante un acto en Molina de Aragón. - PP

GUADALAJARA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia de Guadalajara, Itziar Asenjo, la Ley de Despoblación de Castilla-La Mancha no se traduzca en servicios porque "puedes publicar todas las leyes que quieras, pero si aquí no podemos coger un autobús, las carreteras están como están, no tenemos centro de especialidades ni colegios como Dios manda, no podemos pedirle a la gente joven que se quede".

Asenjo también ha denunciado que el Ministerio "estuvo a punto de liquidar paradas" de autobús, ha reclamado mantener los puestos de la Guardia Civil y ha señalado la falta de cobertura móvil que, ha dicho, impide teletrabajar. Ha asegurado que sus reivindicaciones sobre la zona rural se han llevado a las Cortes regionales, "donde en la mayoría de las ocasiones se han quedado en papel mojado", según ha informado el PP en nota de prensa.

Así se ha pronunciado Asenjo este domingo durante un acto de Campaña en Molina de Aragón, en el que también ha participado el presidente provincial del PP y candidato al Senado, Lucas Castillo.

Tras visitar días atrás una explotación ganadera en Molina, la candidata ha afirmado que la burocracia "está ahogando" a agricultores y ganaderos y ha criticado que se importen productos "a los que no se les exige ningún requisito" mientras a los productores locales "se les imponen exigencias administrativas y sanitarias". Ha pedido modificar esa normativa "a nivel regional, nacional y europeo" y ha recordado el papel del pequeño comercio.

Asenjo ha asegurado que la vivienda "ha subido el doble que los salarios" y que hace ocho años ocupaba el puesto 16 entre las preocupaciones de los ciudadanos y hoy ocupa el primero.

Entre las medidas del programa electoral del PP ha citado eliminar el IVA de productos básicos como la carne y el pescado mientras persista la inflación, construir un millón de viviendas en cuatro años, fomentar la rehabilitación de viviendas en el medio rural o financiar desde las administraciones el relevo generacional en negocios y explotaciones rurales.

Por último, Asenjo ha pedido votar con "coherencia" en la papeleta del Senado y marcar las tres cruces de la lista del PP, al considerar que el Senado es "la cámara territorial" y que dispersar el voto dificulta obtener un senador más que defienda los problemas de la provincia.

La candidata ha finalizado pidiendo el voto para Alberto Núñez Feijóo el 29 de noviembre, manifestando que "nadie se imagina continuar su vida con Pedro Sánchez en La Moncloa".

COMPROMISO CON EL SEÑORÍO DE MOLINA

Por su parte, Lucas Castillo ha trasladado su compromiso con los vecinos del Señorío de Molina. Castillo ha arrancado su intervención con un llamamiento a la implicación de los presentes porque "estamos aquí por todo lo que nos estamos jugando", asegurando que "el país donde yo me he criado y he crecido no lo conozco, los servicios públicos no funcionan". Ha criticado que "pagamos más impuestos que nunca y tenemos los servicios de siempre" y se ha preguntado "a dónde va el dinero".

Por otro lado, el candidato del PP ha explicado que una de las iniciativas defendidas en el Senado ha sido la seguridad en el medio rural y ha denunciado que se pretenda sustituir "agentes por cámaras". El presidente provincial ha subrayado que sus críticas no van dirigidas al Cuerpo, incidiendo en que "no es una crítica a los agentes, porque hacen lo que pueden y están sobrepasados". "Si trasladáramos sus horarios a una empresa privada, estaría denunciada en el ámbito laboral", ha dicho, destacando su "vocación de servicio público extraordinaria".

Según ha expuesto, faltan en la provincia unos 200 agentes y cada patrulla debe cubrir en Molina un territorio de 4.000 kilómetros cuadrados, "el equivalente a 560.000 campos de fútbol". "Sin seguridad no te instalas con tu familia en un pueblo ni inviertes en un proyecto empresarial", ha afirmado, lamentando que en "el medio rural nos han hecho ciudadanos de segunda, casi de tercera".

También Lucas Castillo ha recordado que el PP ha defendido en el Senado la apertura del Parador de Molina, cuyo cierre hasta el 1 de marzo ha calificado de "incoherente". "Abres algo que ha costado tanto tiempo y tanto dinero y decides cerrarlo cuatro meses seguidos".

En materia de transporte, ha sostenido que la línea de autobús Valencia-Madrid se mantiene "gracias a que la gente de la comarca de Molina os habéis movido y a que el Partido Popular se ha movido". Ha criticado que el mapa concesional, "diseñado desde despachos de Madrid por gente que no vive en ningún pueblo", pretendía "eliminar miles de paradas en toda España" y ha reprochado que no se convocara a los consejeros autonómicos y que la Junta de Comunidades "no dijera absolutamente nada hasta que empezó el ruido".

Sobre la despoblación, ha advertido de que la comarca cuenta con unos 10.600 habitantes repartidos en 18 municipios y ha criticado un "socialismo paternalista" que, en lugar de acompañar e incentivar, "os corta, os legisla, os pone las cosas más difíciles y os tapa la boca con subvenciones".

Ha alertado del riesgo de que los pueblos "se conviertan en meras segundas residencias" y ha asegurado que la comarca tiene "un potencial enorme" y "gente supercapacitada que se tuvo que marchar y que estaría dispuesta a volver". Castillo ha cerrado su intervención reafirmando su compromiso: "Yo creo en una política totalmente diferente de la que hacen ellos".