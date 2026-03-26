Asociación de Cervantistas y UCLM piden apoyo a la Diputación para celebrar el XVI Coloquio Internacional en Argamasilla

Reunión entre la Asociación de Cervantistas, la UCLM y la Diputación de Ciudad Real. - DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Cervantistas y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) han pedido apoyo a la Diputación de Ciudad Real para celebrar el XVI Coloquio Internacional en Argamasilla de Alba.

Ha sido durante un encuentro entre la vicepresidenta primera y responsable del área de Impulso Sociocultural y Turístico de la provincia, María Jesús Pelayo, y la vicepresidenta segunda de la Diputación y alcaldesa de Argamasilla de Alba, Sonia González, junto al catedrático de la UCLM, Rafael González y la vicepresidenta de la Asociación de Cervantistas, Alicia Villar.

Durante el encuentro, se ha procedido a la presentación del proyecto del coloquio internacional, para el que han solicitado la colaboración económica de la Diputación, poniendo de manifiesto su relevancia científica, cultural y de proyección internacional, ha informado la Diputación en un comunicado.

El catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha ha explicado que este encuentro supondrá el regreso de Argamasilla de Alba al circuito internacional del cervantismo nueve años después de acoger el XIII Coloquio, consolidando su papel como referente en los estudios sobre Miguel de Cervantes.

Ha señalado que la cita reunirá a investigadores procedentes de distintos países en la Casa de Medrano, un espacio emblemático vinculado a la tradición cervantina, donde, según la tradición, Cervantes pudo haber iniciado la redacción del Quijote. Asimismo, ha destacado que el congreso mantendrá el alto nivel académico de ediciones anteriores, con un máximo de 35 comunicaciones y ponencias plenarias impartidas por especialistas de reconocido prestigio.

Por su parte, la vicepresidenta de la Asociación de Cervantistas ha subrayado que la entidad, única de carácter científico dedicada al cervantismo en el mundo, agrupa a más de 400 investigadores de más de 30 países, lo que garantiza una amplia proyección internacional del evento.

Ha precisado que la asociación está presidida por Ruth Fine, profesora en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y cuenta en su Junta Directiva con figuras de gran relevancia en los estudios cervantinos como Carlos Mata Induráin, Francisco Cuevas Cervera y destacados especialistas internacionales como Paula Renata de Araujo, Marsha Collins, Randi Lise Davenport o Vijaya Venkataraman, entre otros.

Se ha puesto, asimismo, sobre la mesa que el coloquio girará en torno al lema 'El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho: Cervantes y el viaje', abordando tanto el motivo del viaje en la obra cervantina como la vida y producción del autor, en una edición que rendirá homenaje al profesor Pedro Padilla Zagalaz.

Asimismo, se ha explicado que este tipo de encuentros tienen un carácter itinerante y reúnen habitualmente a especialistas de todo el mundo, alternando sus sedes entre distintos países, lo que refuerza la relevancia de que en esta ocasión se celebre en la provincia de Ciudad Real tras la última edición que tuvo lugar en junio del año pasado en la ciudad portuguesa de Braganza.

Tanto María Jesús Pelayo como Sonia González han valorado muy positivamente la iniciativa presentada, destacando su impacto en la promoción cultural, académica y turística de la provincia. Han coincidido en señalar que este tipo de eventos contribuyen a reforzar la identidad cervantina del territorio y a posicionar a la provincia de Ciudad Real como destino de referencia en el ámbito cultural, además de atraer a investigadores y visitantes de diferentes países.

La reunión ha servido para sentar las bases de una futura colaboración entre la Diputación de Ciudad Real, el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Asociación de Cervantistas, con el objetivo de impulsar un evento de primer nivel que volverá a situar al citado municipio en el epicentro del mapa internacional del cervantismo.