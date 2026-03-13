Asprodiq impulsa que jóvenes con discapacidad intelectual vivan experiencias reales de trabajo en empresas de Quintanar - EUROPA PRESS

TOLEDO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alumnos del programa de Transición a la Vida Adulta (TVA) de Capacitación del Centro de Educación Especial Santísimo Cristo de la Salud de Quintanar de la Orden, perteneciente a Asprodiq, participarán activamente en experiencias laborales reales dentro de distintas empresas del municipio, con acompañamiento docente y adaptación a sus capacidades e intereses.

Esta iniciativa se pondrá en marcha gracias al proyecto 'Puedo ser lo que yo quiera' proyectado por la Asociación Pro Personas con Discapacidad de Quintanar de la Orden y Comarca, Asprodiq. Una de las entidades beneficiarias de las ayudas 'Workin' para impulsar la inserción laboral de personas con discapacidad de la Fundación Eurocaja Rural y que recibirá una ayuda de 10.000 euros.

El proyecto permitirá desarrollar en los jóvenes con discapacidad intelectual habilidades sociales, laborales y personales, fomentando su autonomía, responsabilidad y autoconfianza, al tiempo que favorece la sensibilización de las empresas y la comunidad hacia la inclusión.

Además, podrán resultar beneficiarios futuros alumnos del programa TVA, asegurando la continuidad del proyecto en próximos cursos, y usuarios del Centro Ocupacional Asprodiq, ampliando así su impacto a otras áreas formativas y favoreciendo la transición entre etapas educativas y ocupacionales.

De esta forma, 'Puedo ser lo que yo quiera' se convierte en un proyecto transversal que impulsa la capacitación profesional y la inclusión laboral de las personas con discapacidad en diferentes etapas de su desarrollo, consolidando una red estable de colaboración entre el centro educativo, el centro ocupacional y el tejido empresarial de Quintanar de la Orden.

Silvia Manjavacas, una de las profesoras impulsoras del proyecto, se ha mostrado "muy ilusionada" con la puesta en marcha de 'Puedo ser lo que yo quiera', ya que da visibilidad a las personas con discapacidad intelectual. Ha confiado en que los seis alumnos que van a participar, con edades comprendidas entre 16 y 21 años, puedan conseguir un puesto de trabajo futuro. "Aspiramos a que ellos tengan un puesto como tú, como yo, y puedan hacer una vida normal".

Ha detallado que los objetivos que hay detrás de esta apuesta es que estos jóvenes con discapacidad intelectual exploren distintos entornos laborales y que entiendan el mundo laboral real, así como que desarrollen habilidades básicas como la puntualidad, el trabajo en equipo, la responsabilidad o la higiene.

DAR "CONFIANZA" A LOS JÓVENES

Además, y, lo más importante de esta propuesta, es dar "confianza" a estos jóvenes con discapacidad intelectual y que, cada uno de ellos, se sienta parte importante de la comunidad. "Que digan hoy voy a explorar un nuevo puesto laboral y lo voy a hacer y lo puedo hacer, independientemente de tener discapacidad o no".

En el área de las empresas, ha manifestado, "lo que queríamos conseguir era que descubrieran el valor que tiene mantener en su empresa una persona con discapacidad" ya que, según ha defendido esta profesora, pueden desempeñar "un puesto de trabajo como lo desempeñamos cualquiera".

De las 32 empresas con las que Asprodiq se puso en contacto para poner en marcha este programa, solo han dicho que sí 12. "A las empresas les cuesta contratar a alguien con discapacidad", ha lamentado Silvia, y de ahí que surgiera este proyecto. "Era nuestra oportunidad para demostrar las capacidades y fortalezas de nuestros alumnos y no ver las debilidades".

Su compañero en esta aventura, Pablo Nieto, ha incidido en que estos jóvenes aprenden un oficio en Asprodiq y a cómo se accede al mercado laboral, pero "realmente luego nunca viven la experiencia de trabajar en una empresa real". "No salen con una confianza como para poder desarrollar un trabajo", por lo que "necesitan un pequeño empujón y un pequeño apoyo". 'Puedo ser lo que yo quiera' nace para abordar este problema, ha admitido.

Aunque los impulsores del proyecto dieron "muchas vueltas" al nombre del proyecto, finalmente optaron por darle una denominación que, con "muy pocas palabras", te hiciera entender lo qué es esta iniciativa porque el proyecto pretende que estos seis alumnos con discapacidad intelectual puedan probar diferentes trabajos y diferentes habilidades, y luego "elegirán lo que quieran ser".

Nieto también ha hablado de la importancia que tiene para Asprodiq haber sido beneficiada con las ayudas 'Workin' de la Fundación Eurocaja Rural. "Supone un mundo", porque "para cualquier cosa" se necesita dinero. "Vamos muy justos económicamente, y esa ayuda va a ser fundamental para poder llevar a cabo este proyecto".

ACOMPAÑAMIENTO Y PRIMAS DE ESTÍMULO

Entre las empresas que van a colaborar en la ejecución del proyecto se encuentran Ibercacao, Iberfrasa, Jean Fotográfos, Limpiezas Slym, Restaurante El Almirez, Toy Planet, Tienda 40º, Bar Cantina Instituto, y vivero de plantas VerdyMancha, entre otras.

Cada empresa colaboradora tendrá asignada una semana concreta, en la que grupos de dos o tres alumnos acudirán uno o dos días en horario de 10.30 a 13.30, siempre bajo la supervisión directa de una persona de apoyo. Esta presencia garantiza el acompañamiento educativo, la seguridad y la observación individual del progreso de cada participante.

Los alumnos rotarán por distintos sectores --supermercados, cafeterías, talleres, oficinas, comercios y ayuntamiento--, explorando diversos entornos profesionales y desarrollando competencias personales y laborales: responsabilidad, puntualidad, trabajo en equipo, comunicación y adaptación. Así, cada estudiante podrá descubrir en qué tipo de entorno laboral se siente más cómodo y motivado.

El proyecto no solo beneficia al alumnado, sino también a las empresas, que podrán conocer las capacidades reales de las personas con discapacidad, dar visibilidad a su compromiso social y convertirse en agentes activos de inclusión en su comunidad.

El proyecto contempla primas de estímulo, destinadas a reconocer el esfuerzo y la implicación de los alumnos, reforzando su motivación mediante una recompensa económica simbólica, tal y como sucede en un entorno laboral real.

Mario López, uno de los alumnos participantes en el proyecto, se ha mostrado "muy ilusionado" con esta iniciativa y ha agradecido a las empresas colaboradoras el darles esta oportunidad. Mario ha confiado en poder encontrar un empleo una vez finalice este proyecto piloto. En la misma línea se expresa su compañero de aula, Alejandro Collado, a quien le gustaría conseguir un trabajo para poder ayudar a su familia.

MÁS DE 50 AÑOS DE HISTORIA

Asprodiq es una entidad sin ánimo de lucro con más de 50 años de trayectoria dedicada a la atención, formación e inclusión de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Fundada en 1973 y declarada de utilidad pública en 2010, gestiona diversos recursos: Atención Temprana, Centro de Día, Centro Ocupacional, Vivienda con Apoyo y el Centro de Educación Especial Santísimo Cristo de la Salud, donde se desarrolla la etapa de Transición a la Vida Adulta (TVA).

Ana María Sánchez, gerente del centro, ha rememorado cómo los inicios de la entidad "tuvieron que ser durísimos", pero la "fuerza" de aquellos padres hizo que el centro fuera creciendo. Aunque admite que las administraciones hacen lo que pueden, ha puesto de manifiesto que entidades como Asprodiq tienen muchas necesidades como, por ejemplo, el transporte.

Así, ha aprovechado para hacer un llamamiento a las empresas para que "no se olviden" de colaborar con una asociación sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública como es Asprodiq. "Trae ventajas fiscales muy importantes, y al final es hacer algo por la sociedad que es vital". En la actualidad, Asprodiq atiende a más de 200 usuarios y alumnos.