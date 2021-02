AUDIO: PSOE cree, tras escrito de Bárcenas, que PP C-LM sigue atado al pasado y reta a Núñez a dejar "silencio cómplice"

Sergio Gutiérrez reta a Paco Núñez a cesar a José Ángel Cañas, el 'Barcenas' de PP C-LM, y pregunta si tiene miedo a "lo que calla"

TOLEDO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha considerado, tras el escrito remitido por Luis Bárcenas a la Fiscalía Anticorrupción, en el que señala la destrucción de pruebas y la existencia de una caja B y apuntaba entre otros a dirigentes 'populares' del pasado como María Dolores de Cospedal, que el Partido Popular castellanomanchego sigue atado al pasado, ya que, según entiende, mantiene a gente vinculada con los hechos relatados por Bárcenas en sus filas.

En su opinión, una sociedad democráticamente sana "tiene que revolverse y pedir responsabilidades a aquellos que en un momento han actuado de mala fe y con malas conductas en sus cargos públicos".

"Con Cospedal, no sólo vinieron --a Castilla-La Mancha-- los recortes, la prepotencia, las malas artes y los casos de corrupción, ya que también se introdujeron las sombras de la sospecha", ha dicho en rueda de prensa.

Por ello, ha entendido que el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, "no puede permanecer callado" por estos hechos, toda vez que fue Cospedal quien le nombró como su sucesor.

"Su silencio táctico no evitará que sea arrollado por el tren de la Gürtel y de Bárcenas. Los dirigentes del PP de hoy eran dirigentes con el PP de Cospedal", ha recordado, insistiendo en que todos los líderes 'populares' ahora "no pueden escurrir su responsabilidad con silencio cómplice".

Así, ha pedido que "se cuente la verdad, que paguen los culpables y que se vayan de la política los cómplices" si quieren que todo lo ocurrido sea "cosa del pasado".

EL 'BÁRCENAS' DE COSPEDAL ES "EL 'BÁRCENAS' DE NÚÑEZ"

Se ha preguntado cómo Paco Núñez puede achacar a "cosas del pasado" estos extremos cuando, por ejemplo, "el tesorero, el 'Bárcenas' de Cospedal, sigue siendo ahora el tesorero y el 'Bárcenas' de Núñez".

"¿Usted le ha pedido responsabilidades por los 200.000 euros que cogió en negro a su actual tesorero?, ¿le ha preguntado alguna vez?. De esos 200.000 euros hay recibís de la mano de su tesorero y esos 200.000 euros no aparecen en ninguna contabilidad", ha afirmado, asegurando que este caso es, "al menos, un delito contable".

Para el 'número dos' del PSOE, "todo lo que se conoce del PP escandaliza, desde sus formas hasta sus recortes, y ahora también con sus malas artes".

Según ha sugerido, si el PP no cesa a José Ángel Cañas, actual tesorero, es por "lo que calla". Además, ha agregado que "se están acumulando los casos" a Paco Núñez, porque no habla de "cómo un exdirector general de Cospedal robó documentos a su chófer, no quiere hablar de los sueldos ilegales que cobró Cospedal, no quiere hablar de cómo su actual tesorero recibió 200.000 euros de Bárcenas, y todo lo achaca a cosas del pasado".

"¿Son cosas del pasado?, ¿son el pasado Leandro Esteban, Guarinos, Vicente Tirado, Echániz?. No son pasado porque siguen siendo el presente del PP de Castilla-La Mancha", ha abundado Gutiérrez. Por todo ello, entiende que Núñez no quiera "romper con el pasado", porque el pasado es "él mismo". Con este contexto, le ha retado a "dar explicaciones".

"Cada minuto que mantenga usted al tesorero en la dirección política del PP de Castilla-La Mancha, usted será cómplice de él. Si quiere romper con el pasado, dé explicaciones y pida dimisiones de todos aquellos que formaron parte de la mesa camilla del PP de Cospedal", ha señalado.