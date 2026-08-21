Las ayudas de C-LM a empresas con proyectos vinculados a tecnologías espaciales podrían ver la luz después del verano

El director general de Universidades, Investigación e Innovación, José Antonio Castro, en la reunión de trabajo con el director del Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha, Agustín Moreno. - JCCM

TOLEDO 21 Ago. (EUROPA PRESs) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa dando pasos para culminar la puesta en marcha del ESA BIC Castilla-La Mancha, la incubadora de empresas de la Agencia Espacial Europea (ESA), que convertirá a la región en un referente nacional en el impulso al emprendimiento basado en tecnologías espaciales.

Con este objetivo, el director general de Universidades, Investigación e Innovación, José Antonio Castro, ha mantenido una reunión de trabajo con el director del Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha, Agustín Moreno, y con la responsable que asumirá la gestión y coordinación del ESA BIC, Irene Sánchez, con quienes ha analizado el calendario de actuaciones previsto para los próximos meses.

José Antonio Castro ha explicado que durante el encuentro se han abordado los aspectos organizativos y técnicos necesarios para la puesta en funcionamiento de la incubadora y se ha avanzado en la elaboración de la orden de bases reguladoras que permitirá convocar, una vez aprobada, las ayudas destinadas a seleccionar las empresas innovadoras que formarán parte del programa de incubación y cuyo importe será de un millón de euros.

El director general del área ha explicado que el Ejecutivo autonómico está ultimando este trabajo normativo "con el objetivo de que la orden pueda aprobarse después del verano, permitiendo lanzar las primeras convocatorias dirigidas a startups y empresas innovadoras con proyectos vinculados a las tecnologías espaciales o con aplicaciones derivadas del sector aeroespacial".

Además, ha destacado que esta regulación ofrecerá un marco estable, transparente y competitivo para la selección de los proyectos empresariales que podrán incorporarse al ESA BIC Castilla-La Mancha y beneficiarse del programa de incubación, que incluirá financiación, asesoramiento técnico especializado, mentorización empresarial, acceso a una red internacional de expertos y apoyo para acelerar su crecimiento.

Asimismo, ha recordado que la elección de Castilla-La Mancha para albergar una incubadora oficial de la Agencia Espacial Europea "supone un importante reconocimiento al ecosistema regional de innovación, construido gracias a la colaboración entre el Gobierno regional, las universidades, el Parque Científico y Tecnológico, los organismos públicos de investigación, los centros tecnológicos y el tejido empresarial", .