Ayuntamiento de Albacete sigue trabajando para evitar robos de cable de cobre y solucionar los problemas en el alumbrado

Robo de cable en Albacete. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Proximidad de Albacete, Carlos Calero, ha informado de las últimas actuaciones del Ayuntamiento para dar solución a los robos de cable que vienen afectando al servicio de alumbrado municipal, y de los que se han producido nuevos casos.

Las últimas denuncias corresponden a robos cometidos desde el pasado fin de semana en el Alto de los Molinos, Sepulcro, San Pedro Mortero y Universidad. En todas esas zonas se ha visto afectado el alumbrado urbano, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Los trabajos de la Policía Local, que vienen intensificando la vigilancia, han dado como resultado la detención de un presunto autor de los hechos, que ha sido puesto a disposición judicial.

El Ayuntamiento está trabajando para la reposición del cableado, "para lo que es necesario un estudio previo en cada caso y la valoración de las actuaciones a desarrollar. Estamos agilizando los procesos a realizar por los servicios municipales de Arquitectura y Servicio Eléctrico, para solucionar las incidencias y garantizar el servicio de alumbrado en toda la ciudad".

Calero ha insistido en la necesidad de la cooperación ciudadana "avisando a la Policía Local de cualquier comportamiento sospechoso", y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad porque "los autores provocan un gran daño patrimonial y afectan a la convivencia y a la calidad de vida en la ciudad, a cambio de un mínimo beneficio económico, por lo que también debemos luchar contra la receptación de los efectos robados".