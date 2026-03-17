Ayuntamiento y AstroGuada se preparan para un acontecimiento "histórico": el eclipse solar total del 12 de agosto

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de la Agrupación Astronómica de Guadalajara (AstroGuada). - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de la Agrupación Astronómica de Guadalajara (AstroGuada) para avanzar en la planificación del dispositivo especial que la ciudad pondrá en marcha con motivo del eclipse solar total del próximo 12 de agosto, un acontecimiento histórico que no se produce en España desde hace más de un siglo y que situará a Guadalajara como uno de los enclaves privilegiados para su observación.

Según informa el Consistorio, en el encuentro han participado Rafael Bachiller García, astrónomo, divulgador y director del Observatorio Astronómico Nacional y del Real Observatorio de Madrid; Alfonso Espinosa Antón, presidente de AstroGuada; y Julián García García, miembro de la entidad. Por parte del Ayuntamiento han acompañado a la alcaldesa el concejal de Seguridad, José M. Antón, y el intendente jefe de la Policía Local, Víctor Castellano.

Durante la reunión se han abordado las previsiones de afluencia y la repercusión que este evento tendrá en la capital alcarreña, así como las necesidades de coordinación en materia de tráfico, seguridad, protección civil, puntos de observación preferente y medidas preventivas para garantizar una observación segura del fenómeno.

La alcaldesa ha destacado que la magnitud del eclipse requerirá una planificación transversal, implicando a prácticamente todas las concejalías municipales, y que se establecerán medidas reforzadas de seguridad para la jornada del 12 de agosto.

El eclipse solar total comenzará a ser visible en la ciudad alrededor de las 19.36 horas, alcanzando su totalidad aproximadamente entre las 20.30 y las 20.32 horas, un momento que convertirá a Guadalajara en referencia nacional e internacional para aficionados y expertos en astronomía.

El Ayuntamiento continuará trabajando de forma coordinada con AstroGuada y con los cuerpos de seguridad y emergencias para garantizar que la ciudadanía y los visitantes puedan disfrutar de este fenómeno único con todas las garantías.