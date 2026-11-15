Ayuntamiento Ciudad Real se coordinará con los hosteleros para dinamizar la actividad turística y económica en Navidad

Encuentro de trabajo entre el Ayuntamiento de Ciudad Real y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo han mantenido un encuentro de trabajo para coordinar nuevas acciones de colaboración destinadas a dinamizar la actividad económica, turística y hostelera durante la próxima Navidad.

La reunión da continuidad a la línea de colaboración entre ambas instituciones, que ya vienen trabajando conjuntamente en el desarrollo de iniciativas de promoción turística y en la organización de actividades capaces de atraer visitantes y generar actividad en la ciudad, según ha informado el Consistorio ciudadrealeño en nota de prensa.

En el encuentro han participado los concejales de Deportes y Juventud, Pau Beltrán; Festejos, Mar Sánchez; Turismo, Cristina Galán, y Promoción Económica, Yolanda Torres, junto al presidente de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo, Juan Daniel de la Rubia y, su gerente, Cristina Miranda.

Entre las propuestas abordadas destaca especialmente la puesta en marcha de la iniciativa 'La hostelería se viste de Navidad en Ciudad Real', una acción que pretende convertir los establecimientos hosteleros en protagonistas de la ambientación navideña y generar una ruta atractiva para recorrer la ciudad durante estas fechas.

La propuesta contempla la participación de los establecimientos, que deberán realizar una decoración navideña especial en sus locales. El objetivo es que las propuestas tengan una entidad y originalidad suficientes para convertirse en un atractivo por sí mismas, con una decoración llamativa que abarque prácticamente la totalidad del establecimiento y anime a vecinos y visitantes a conocer los distintos espacios participantes.

Los establecimientos interesados deberán estar decorados antes del 27 de noviembre, coincidiendo con la inauguración oficial de la iluminación navideña de la capital, de manera que la iniciativa pueda incorporarse desde el primer momento al ambiente festivo de la ciudad.

Con esta propuesta, Ayuntamiento y Asociación quieren sumar al sector hostelero a la celebración de la Navidad, favoreciendo la participación del tejido empresarial local y creando nuevos motivos para disfrutar de Ciudad Real, pasear por sus calles y consumir en sus establecimientos.

La reunión ha servido también para reforzar la coordinación entre las distintas áreas municipales y el sector hostelero, compartiendo el objetivo de que la Navidad sea un periodo de "especial dinamismo para la ciudad", tanto desde el punto de vista turístico como comercial y económico.