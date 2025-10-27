Ayuntamiento de Ciudad Real reprende a la Junta y pide que se aclare sobre la ubicación del Centro de Salud I

El Portavoz Del Equipo De Gobierno Del Ayuntamiento De Ciudad Real, Guillermo Arroyo. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real, Guillermo Arroyo, ha solicitado al Gobierno de Castilla-La Mancha y, especialmente, a su vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, que se aclare sobre la nueva ubicación del Centro de Salud I, actualmente ubicado en el barrio de Pío XII.

A preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa, Arroyo ha criticado que la Junta no tenga clara la ubicación del nuevo centro sanitario y ha reprochado a Caballero sus declaraciones del pasado viernes, que ha calificado de "torpes".

"Un vicepresidente no puede degradar al presidente de Castilla-La Mancha para que sea vicealcalde de un municipio", ha señalado, en alusión a las palabras del dirigente, que aseguró que Emiliano García-Page actúa "como poco, de vicealcalde" de Ciudad Real por la cantidad de inversiones en marcha en la capital.

Arroyo ha afirmado que los vecinos "no quieren un vicealcalde, sino un verdadero presidente de la Junta que traiga inversiones e infraestructuras necesarias para Ciudad Real", citando como ejemplo "la autovía de Ciudad Real o la implantación de empresas como ocurre en otras ciudades de la región".

En relación con el futuro del Centro de Salud de Pío XII, el portavoz municipal ha recordado que se firmó un protocolo, en septiembre de 2022, para la reordenación del antiguo hospital de Alarcos, que contemplaba su demolición y posterior transformación en un "pulmón verde" para la capital, así como la construcción de un nuevo centro de salud en esa zona.

"A la vista está que no se ha hecho absolutamente nada, sino mentir a los vecinos", ha afirmado.

Arroyo ha recordado que en junio de este año el presidente Page anunció que el Centro de Salud I se trasladaría a la calle Postas, incluso adelantando que llevaría el nombre de Manuel Marín, mientras que el pasado viernes el vicepresidente segundo "dejó entrever que esta decisión todavía no está tomada".

"Lo que está haciendo el vicepresidente es desmentir a Page", ha denunciado el portavoz municipal.

Además, ha apuntado que el PSOE de la capital también vio con buenos ojos ese traslado y llegó a preguntar al Ayuntamiento si en la parcela que dejaría libre el antiguo hospital de Alarcos podría construirse vivienda pública.