María Adánez, Joaquín Notario o el Ballet de Kiev, protagonistas de la actividad cultural de noviembre en Ciudad Real

CIUDAD REAL 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La obra teatral 'La gramática', protagonizada por María Adánez y Joaquín Notario; el 'Lago de los Cisnes' del Ballet de Kiev, o el Festival Internacional Universijazz serán los protagonistas de la programación cultural del mes de noviembre en Ciudad Real.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ciudad Real, Pedro Lozano, ha sido el encargado de presentar este lunes la programación cultural correspondiente al mes de noviembre, que llega cargada de numerosas propuestas.

El Teatro Municipal Quijano será el epicentro de los grandes espectáculos del mes. El 6 de noviembre, María Adánez y Joaquín Notario protagonizarán la comedia 'La gramática', dirigida por Ernesto Caballero, que aborda con humor los límites del lenguaje y la identidad.

Por su parte, el 25 de noviembre, el Ballet de Kiev representará el clásico 'El lago de los cisnes', en una función solidaria que destinará 1 euro de cada entrada a UNICEF para apoyar su labor en la emergencia humanitaria en Ucrania.

El Festival Internacional Universijazz, del 13 al 15 de noviembre, traerá al Quijano nombres como Kinga Glyk, Cécile McLorin Salvant y Something Else, consolidando a Ciudad Real como una de las capitales del jazz en Castilla-La Mancha.

Además, el día 28 subirá al escenario la obra 'Mónico Sánchez o cómo iluminar un sueño', dedicada al inventor piedrabuenero que revolucionó la tecnología médica con sus rayos X portátiles.

El Antiguo Casino acogerá propuestas de entrada gratuita como el recital 'De Beethoven a Gershwin' (día 3), el espectáculo flamenco 'El duende' (día 10), el concierto de cámara 'Dos miradas' (día 24) o el 22º Maratón Municipal de Cuentos (día 20), además del concierto de Santa Cecilia de la Agrupación Musical de Ciudad Real, que se celebrará el día 22 a beneficio de la asociación FibroReal.

La programación se completa con la Gala de clausura del Fecicam el 4 de noviembre, el XXXVII Ciclo de Conferencias 'Los Toros en la Cultura', varias exposiciones y la conferencia sobre 'Trenes de hidrógeno', organizada por la Asociación Cultural Ferroviaria el día 26.

El mes cerrará con la presentación del cartel y el pregón de Navidad, el 29 de noviembre, a cargo de José Miguel Beldad y con la actuación del guitarrista y cantaor Ricardo Fernández del Moral, que dará el pistoletazo de salida a la programación navideña de Ciudad Real.