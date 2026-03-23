El Ayuntamiento de Cuenca estudia implantar nuevos huertos sociales en Las Cañadillas

Sorteo las parcelas de los huertos de Villa Román en Cuenca. - EUROPA PRESS

CUENCA 23 Mar. (EUROPA PRESS) - El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha desvelado que hay un proyecto en estudio, con una ubicación ya elegida y pendiente de valoración económica, para la implantación de nuevos huertos sociales en la capital, en concreto en el barrio de Las Cañadillas.

Este lunes se han sorteado las parcelas de los huertos de Villa Román entre los 36 adjudicatarios que tendrán su derecho de explotación durante los próximos años. Hay 17 hortelanos que repiten por haber conseguido la excelencia en el tratamiento y cultivo durante el tiempo y el resto ya pueden comenzar a trabajar en la que les ha sido asignada.

Cuatro de los adjudicatarios son colectivos: el colegio Isaac Albéniz, que se encuentra justo al lado de los huertos, y las asociaciones Social-4, Vivir y ACEM.

Dolz ha celebrado que, un año más, "la demanda ha sido importante, ya que han sido 73 las solicitudes presentadas para el disfrute de estos huertos sociales para los dos próximos años.

Durante este periodo los beneficiarios se irán sometiendo a exámenes para ver si obtienen esa excelencia, "por un cuidado especial", que les permitirá renovar su derecho en la próxima convocatoria "en una actividad que siempre tiene buena acogida y que supone también una ayuda a la economía familiar.

ALEGACIONES A LOS TERRENOS DE ADIF

Por otro lado, a preguntas de los medios de comunicación, el alcalde ha vuelto a comentar las alegaciones que se han presentado al convenio de los terrenos de Adif y ha reiterado su "sorpresa" ante la presentación de algunas por parte de ayuntamientos de la provincia lejanos a la trama ferroviaria.

El alcalde ha apuntado que Cuenca en Marcha "son los más coherentes con sus alegaciones" y ha informado de que el Grupo Municipal Vox, cuyo voto podría ser decisivo, no ha presentado ninguna. El primer edil no ha descartado que el convenio pueda votarse en el pleno del mes de marzo.