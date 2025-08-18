Ayuntamiento espera recibir en breve un proyecto de una empresa de Cuenca para remodelar el edificio del mercado

CUENCA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuenca espera recibir "de forma inmediata" una propuesta de una empresa de Cuenca para establecer "una colaboración público-privada" para la remodelación integral del edificio del mercado de la Plaza de España, abandonado desde hace meses.

"Va a haber una propuesta que saldrá a licitación y se podrá presentar quien quiera", ha precisado Dolz sobre esta iniciativa, que intervendría también en la Plaza de los Carros y que será "compatible con la tipología que tiene marcada el edificio".

Por otro lado, el alcalde también ha desvelado que la Junta de Gobierno está a punto de recibir el proyecto de reasfaltado del Paseo de San Antonio.

Dolz ha adelantado que será una obra que irá desde el antiguo paso a nivel de Diego Jiménez hasta la Fuente del Sol y contará con un presupuesto de 710.000 euros para los que habrá que hacer una modificación presupuestaria, posiblemente en el mes de septiembre.

Este proyecto forma parte de una planificación de obras para los próximos meses que incluye actuaciones como el reasfaltado de la Ronda Oeste, y la construcción del bulevar del barrio de Cañadillas, que están previstas para septiembre.

BONOBÚS Y CONTROLES DE SAN JULIÁN

En esta atención a los medios de comunicación tras la inauguración del nuevo aparcamiento de Casablanca, el alcalde ha confirmado que se van a mantener los descuentos en el bonobús, a pesar de que el Ayuntamiento de Cuenca no ha presentado la subvención al Ministerio de Transportes correspondiente al segundo trimestre, y además busca fórmulas para intentar sufragar la gratuidad del servicio a menores de 15 años.

"El servicio nos ha explicado que ha cambiado el ministerio que la daba, no llegó comunicación y entendieron que la petición del primer semestre validaba la del segundo. No ha sido así, en marzo sacaron un nuevo paquete de ayudas y estamos en conversaciones con el ministerio para ver si pudiéramos recuperar una parte de esta subvención", ha explicado Dolz.

Finalmente, el primer edil ha señalado que, ante la inminente llegada de las fiestas de San Julián ya están poniendo en marcha los controles de alcoholemia y drogas previstos en unos días en los que se intensificará la vigilancia.

El alcalde ha recordado que se van a hacer inspecciones en todos los establecimientos de venta de alcohol para que no vendan a menores, para que no vendan fuera de los horarios y, a pesar de que son fiestas, ha pedido "la aplicación en el más amplio sentido" de la ordenanza antibotellón.