El Ayuntamiento de Guadalajara da luz verde al nuevo Reglamento de Honores y Distinciones y crea dos nuevas

GUADALAJARA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha dado luz verde, por unanimidad, a la aprobación inicial de un nuevo Reglamento de Honores y Distinciones, que incluye varias novedades como es la incorporación de la Distinción de la Corbata de la Ciudad y una Mención Honorífica Especial.

Una modificación del Reglamento que desde el equipo de Gobierno han considerado que era una necesidad dado que el actual databa de 1984, ha señalado en su intervención el concejal de Cultura y primer teniente de alcalde, Javier Toquero, para quien se trata de un paso más en la actualización del protocolo del Ayuntamiento.

Un punto que si bien inicialmente ha conllevado algunas críticas por parte de la oposición, finalmente, tras admitirse algunas de las enmiendas presentadas, ha sido aprobado con el apoyo de todas las formaciones políticas.

La alcaldesa de la capital, Ana Guarinos, ha reconocido que se trata de una actualización del reglamento y ante el planteamiento de la posibilidad de unificar el de Distinciones a personas desvinculadas con el Consistorio y el reconocimiento a los funcionarios, ha remarcado que la decisión adoptada va a ser más positiva ya que los propios empleados podrán acceder a ambas, sintiéndose "doblemente beneficiados".

En cuanto a la aprobación de una Mención Especial, Guarinos ha defendido la conveniencia de que cuando se conceda una se busque la unanimidad o una mayoría reforzada, agradeciendo el voto favorable de la oposición a este punto, al que se han incorporado algunas enmiendas y transacionales.

Por otro lado, han salido adelante una veintena de puntos que, si bien han sido debatidos de forma conjunta, se han votado por separado, todos ellos expedientes que tienen que ver con las concesiones de bonificaciones del impuestos de construcciones, Instalaciones y Obras y modificaciones para la instalacion de placas fotovoltaicas.

Una sesión plenaria en la que, igualmente, se daba cuenta en el pleno del indice de morosidad del primer trimestre del año, más de 18 millones y medio pendientes de pago y más de 3.500 facturas impagadas al subir el periodo medio de pago de 13 a 27 días por distintas razones, una situación que si bien el propio concejal de Economía y Hacienda, Alfonso Esteban, ha reconocido que había sido un trimestre "complicado" , ha precisado que "no hay que dramatizar" y que ya van las cosas mejor.

Así, en este segundo trimestre el plazo de pago medio mensual de facturas ha pasado ya de 27 a 17 días, hecho que desde el propio Grupo Municipal Socialista han valorado, reflejando que la situación hoy es mejor que hace tres meses, ha dicho su portavoz, Lucía de Luz, quien, como ha reconocido ella misma, "no quería hacer sangre" aunque sí pedía agilidad. "Se está pangado porque hay dinero", concluía.

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado, además, con el apoyo de los concejales del equipo de Gobierno (PP y Vox) y el voto en contra de la oposición (PSOE y Aike), el III Plan Municipal de Infancia y Adolescencia para el periodo 2024 al 2028.

Un plan que según el concejal del área, Roberto Narro, se ha hecho con el trabajo de todas las áreas del Consistorio, asociaciones y de todos los niños y niñas del Consejo Escolar.

En el debate de este punto, Narro ha recriminado al Grupo Municipal Socialista que durante su gobierno al frente del Ayuntamiento se perdiera el Sello de Guadalajara Ciudad Amiga de la Infancia, lo que ha conllevado que el edil socialista, Ignacio de la Iglesia, haya reprochado esas manifestaciones y haya justificado su voto en contra diciendo que consideran que es un texto que "no ha tenido el sistema de participación necesario".

Desde el grupo municipalista Aike, su concejal Susana Martínez considera que al leer el documento no se desvelan las políticas de Infancia y Adolescencia que tiene que llevar a cabo la ciudad, reprochando también que no haya habido un espacio de diálogo previo con los grupos políticos.

"Les apetece recuperar el sello de Ciudad Amiga de la Infancia por la foto", ha subrayado.

Por su parte, la alcaldesa, Ana Guarinos, ha tomado la palabra para manifestar que se trata de "un buen plan y que además es necesario".

"Ojalá hubiera estado avanzado cuando nosotros llegamos", ha remarcado.

"Hagamos lo que hagamos no les va a parecer bien absolutamente nada porque lo ha hecho un equipo de Gobierno que no es el suyo", ha abundado.

Una sesión plenaria en la que ha sido rechazada la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista instando al Ayuntamiento a colocar la bandera LGTBI en el balcón del Ayuntamiento con los 13 votos en contra del equipo de Gobierno (PP y Vox) y 10 a favor de la oposición (PSOE y Aike).

Tal y como ya se había pronunciado con anterioridad el equipo de Gobierno, la alcaldesa, Ana Guarinos, pidió también respeto a la decisión de que en el balcón del Ayuntamiento solo ondeen las banderas institucionales.

"Es cuestión de criterio, y les pido que les guste o no, lo respeten", dijo después de desear feliz día del Orgullo LGTBI.

"En este país, todos somos iguales ante la ley y eso lo dice la Constitución, pero las exageraciones no son buenas.

Hubiéramos hechos lo que hubiésemos hecho, nos hubieran criticado exactamente igual", ha subrayado Guarinos tras incidir en que "no se trata de una cuestión de discriminación y sectarismo sino de criterio".

En su intervención, también ha hecho alusión a la colocación, por vez primera, en la fachada de la Diputación, de una pancarta alusiva al Orgullo cuando antes nunca se había hecho sin que esto se criticara en años anteriores, condenando igualmente la quema de la bandera en la balconada de CCOO semanas atrás.

"Todos los que estamos aquí creemos en la igualdad y respeto a todas las personas, independientemente de su orientación sexual y condenamos todo tipo de políticas discriminatorias que persisten en algunos países", añadía.

Para la concejal de Vox, Eva Henche, el orgullo es otra cosa. "Ustedes lo hacen suyo y para mal. En su caso es arrogancia y sentimiento de superioridad", ha remarcado.

Por su parte, el concejal socialista Ignacio de la Iglesia no ha entendido la decisión del Consistorio ya que, en su opinión, colocar la bandera sería "positivo" que es se vería las 24 horas del día ya que la iluminación de la fachada solo se ve unas horas.

"Es una pena que por no poner esta insignia en concreto no se ponga ninguna, me da pena porque al final se debe a que hay muchas mochilas a la espalda", ha apuntado.

Iglesia no ha tenido ningún problema en repetir una vez más que él mismo salió del armario en su momento y resaltar la importancia de dar visibilidad con la bandera al Orgullo LGTBI, entre otras cosas porque hay personas que no tienen el coraje de salir del armario por si solas y si el Ayuntamiento "se moja" y respalda con iniciativas como esta, se lo pone más fácil para que den un paso adelante.

"Desde Aike preferimos que nuestro Ayuntamiento no esconda las banderas", subrayaba por su parte Susana Martínez.