Ayuntamiento de Guadalajara inicia los trámites para adquirir el antiguo edificio de Correos para la ciudad

GUADALAJARA 11 Dic.

El Ayuntamiento de Guadalajara ha iniciado ya los trámites para adquirir el antiguo edificio arquitectónico de Correos, titularidad de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, con un triple objetivo, dinamizar el casco histórico, contribuir a la rehabilitación del patrimonio de la ciudad y dotarlo para el uso y disfrute de la población.

Así lo ha anunciado la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, en una comparecencia junto al concejal de Economía y Hacienda, Alfonso Esteban, en la que si bien no ha concretado cuál podría ser el uso de este inmueble en caso de que finalmente pueda ser adquirido, sí ha apuntado que podría estar vinculado con fines sociales, culturales, de formación o administrativos.

En cuanto al importe en el que está tasado a precio de mercado el bien, según Guarinos es de aproximadamente 1,4 millones de euros, aunque ahora Correos tiene que presentar en un plazo de diez días una oferta y serán los servicios técnicos los que la valoren. La alcaldesa de Guadalajara confía en que finalmente puedan llegar a un acuerdo con el Estado y adquirir "esta joya" de edificio, que pasaría a ser patrimonio de la ciudad y a "dotar de vida y dinamizando el centro".

El antiguo edificio de Correos data de 1920. Está recogido en el catálogo de la edificación de interés artístico cultural, arquitectónico o ambiental y cuenta con una superficie que supera los 3.500 metros cuadrados distribuidos en varias plantas.

Desde que dejó de ser la sede de Correos y Telégrafos, no se ha destinado a ningún otro uso. No obstante, en él no se permite el uso residencial privado ni el industrial ni tampoco el comercial, de acuerdo al Plan General de Ordenación Municipal, pero si puede ser destinado para usos sociales, culturales o administrativos, entre otros.

Este martes 10 de diciembre el Ayuntamiento remitió un requerimiento para que desde la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos se les remita una oferta económica acompañada de una tasación del inmueble con arreglo a los precios de mercado. Si bien a preguntas de los periodistas la regidora ha admitido que la situación económica del Ayuntamiento es complicada, ha declarado que la intención del Gobierno municipal pasa por adquirir la edificación con los ingresos generados de la venta de parcelas para construir viviendas asequibles. "Ojalá esto llegue a buen puerto", ha dicho.

Desde el Ayuntamiento se ha acompañado también un informe de valoración del bien, que también es necesario en estos casos para seguir el procedimiento establecido, en el que se determina el valor del inmueble a efectos de expropiación. La dinamización del casco de la ciudad, preservar el patrimonio cultural de la ciudad, destacando el "gran valor histórico y artístico" de este edificio, y dotar este espacio para el disfrute de los guadalajareños son el objetivo de este Gobierno municipal, ha abundado la alcaldesa, destacando la ubicación estratégica que tiene el edificio, situado en el casco de Guadalajara y muy cerca del futuro Campus Universitario.

Guarinos confía en que la compra "llegue a buen puerto" y que se pueda llegar a un acuerdo con el Gobierno de España, entre otras cosas porque no es el primer contacto que el Ayuntamiento ha mantenido con ellos. Ya se han producido contactos previos y saben que sí hay un interés por venderlo, de ahí que desde el Consistorio se haya dado este paso de inicio del procedimiento formar con el fin de conocer si se está de acuerdo con el precio por si hubiera que realizar una expropiación. La Sociedad Estatal tiene un plazo de diez días para responder a su requerimiento. "Nosotros ya hemos hecho nuestra valoración que es obligatoria y ahora hay un plazo de diez días para que se pronuncien y hagan una oferta; a partir de ahí espero que nos pongamos de acuerdo y que este bien pase a ser patrimonio de los guadalajareños", remarca la regidora.

En cuanto a su estado del bien, según Esteban, es bueno, a expensas de intervenciones tanto a nivel interno como exterior, reconociendo desde el Ayuntamiento que su adquisición contribuirá a tener más espacios de uso dotacional disponibles, ya que actualmente no hay muchos.

"Un equipo de Gobierno no puede estar paralizado por las irresponsabilidad de quienes le han precedido", ha subrayado la regidora. Este no es el único edificio para el que desde el Ayuntamiento ya se han iniciado actuaciones también hay interés en otros como el de los antiguo los juzgados.